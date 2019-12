A grande final da Copa Truck que acontece na tarde deste domingo promete ser emocionante. Isso porque cinco dos seis pilotos que disputam o título afirmaram que pretendem ir com tudo para cima do líder do campeonato, Beto Monteiro, que por sua vez, afirmou que só vai tirar o pé se achar que pode se prejudicar.

Monteiro lidera a classificação com 142 pontos, 32 a mais do que os últimos que têm chance de título, Roberval Andrade e Leandro Totti. Com no máximo 40 pontos em jogo nas duas corridas desta tarde, é fácil entender o porque todos estão prometendo correr com a 'faca nos dentes'. Confira o que cada um deles disse sobre a final.

Beto Monteiro, 142 pontos - larga na pole

"Como todo piloto, minha vontade é ganhar. Vamos esperar que dê tudo certo hoje. Inicialmente a estratégia é terminar as corridas, porque são provas muito duras, que exigem muito do caminhão. Então, entre arriscar quebrar por uma vitória, sem dúvida vou poupar para terminar a corrida".

"Estamos bem para a corrida, mas nunca se sabe. As corridas estão bem acirradas. A intenção é me manter na frente, mas se isso for ameaçar o título, vamos tentar poupar. O importante é finalizar as duas provas e continuar com a liderança.

André Marques, 128 pontos - larga em oitavo

"Hoje vai ser faca nos dentes e ir para cima do líder. Vou tentar buscar a diferença dos 14 pontos. Está difícil, é um fim de semana que temos trabalhado duro no caminhão. Tentamos algumas melhorias que não deram certo e agora vamos voltar o setup anterior e ir para cima".

Questionado sobre a possibilidade de fazer uma prova de preservação na corrida 1, para largar na pole da dois, já que os oito primeiros largam com grid invertido, o vice-líder afirmou:

"Depende do que vai acontecer durante a prova. As vezes fazemos planos antes, mas na hora as circunstâncias da corrida podem mudar tudo. Dependendo de como for, é melhor segurarmos para tentar sair na frente na segunda corrida para sair na frente e buscar o resultado. Mas a vontade é buscar logo na primeira prova, porque ela vale mais pontos".

Felipe Giaffone, 118 pontos - larga em quinto

"Eu tenho um caminhão que vai bem em uma volta e depois esquenta. Temos algum problema na suspensão que estamos tentando resolver. Vamos dar uma mudada grande no caminhão e arriscar, isso pode ser bom ou ruim. Mas do jeito que está, a não ser que aconteça algo lá na frente, em condições normais eu sei que não tenho condições de andar na frente".

"Vou precisar contar com a sorte, mas do meu ponto de vista, se eu terminar essa primeira temporada com a Iveco em terceiro no campeonato, já vou estar muito feliz".

"Estou animado para o ano que vem, já fechamos [a renovação] de boca, sofremos tanto nesse ano que eu quero ficar com eles pela parceria e ajudar a marca a subir e ficar de igual para igual com os rivais. Acho que não falta caminhão, falta apenas desenvolvimento da equipe. Eu tenho esse carinho e esse compromisso de tentar melhorar a equipe e a marca a crescerem".

Paulo Salustiano, 112 pontos - larga em terceiro

"Vou partir com tudo para cima amanhã, faca nos dentes"

"Falando um pouco do campeonato: Foi uma pena, porque tive problemas mecânicos em Goiânia quando estava liderando, na primeira copa. Na terceira copa, saí líder de Santa Cruz e tive problemas de novo em Rivera. Nos 48 do segundo tempo consegui me classificar para a final com o ouro na quarta copa".

"O Beto foi muito constante, não teve problema nenhum e abriu uma pontuação bem grande. O objetivo amanhã é ele ser campeão e eu lutar pelo vice. Tivemos uma reunião com a equipe e já discutimos tudo isso. Vamos trabalhar em equipe, defendemos uma montadora e acima de tudo vamos trabalhar pela Volkswagen. O objetivo maior é Beto ser campeão, pelo campeonato que ele fez. Mas se puder, eu vou para cima".

Roberval Andrade, 110 pontos - larga em segundo

"Consegui alcançar o que queria na primeira parte do trabalho: largar na primeira fila era o objetivo. Quando vi que tinha condições de brigar pela pole eu tentei, tanto é que fui o melhor na primeira classificação, mas não encaixei bem na segunda".

"Mas estou muito confiante. Eu vou correr com a calculadora embaixo do braço, preciso fazer 33 pontos para ganhar do Beto, caso ele tenha algum problema no equipamento, porque na pista ele só precisa fazer oito pontos para fechar o campeonato em cima de mim".

"Acho que muita coisa vai acontecer até amanhã, já estou na categoria há 20 anos e vou em busca da minha décima vitória aqui em Interlagos, aqui é meu piso, minha casa e amanhã é tudo ou nada. Vai Corinthians"

Leandro Totti, 110 pontos - larga em sétimo

"Para nós só interessa a vitória. Largando em sétimo não vai ser fácil, os concorrentes são rápidos, mas não podemos desistir. Nosso caminhão é bom, temos uma resistência boa, então vamos arriscar e partir para o tudo ou nada".

"Preciso fazer o máximo possível de pontos, então vou acelerar tudo logo na primeira corrida. Nós estamos com um carro bom, nosso sistema de refrigeração de freio está bem ajustado e vamos arriscar nisso, porque sabemos que tem muita gente com problemas nessa área".

A grande final começa as 14h deste domingo e tem transmissão ao vivo no Sportv 3. Os ingressos para a corrida podem ser adquiridos diretamente no site da Copa Truck.

Veja imagens dos finalistas em ação:

