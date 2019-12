Beto Monteiro subiu ao pódio na corrida1 da grande final da Copa Truck e faturou o título da temporada 2019. O piloto da RM Volkswagen foi segundo na corrida 1 e quarto na prova 2, ampliando a vantagem sobre os principais rivais e conquistando a taça com sobras.

Monteiro ajudou o companheiro, Paulo Salustiano na corrida 1, cedendo-lhe a vitória, em uma tentativa de garantir também o vice-campeonato para a equipe RM Volkswagen, mas André Marques conseguiu evitar que o rival o superasse na pontuação e terminou o ano em segundo.

Corrida 1

Na largada, Felipe Giaffone passou Paulo Salustiano e assumiu a terceira posição, enquanto André Marques superou Renato Martins e subiu para sétimo. Ainda na primeira volta, Leandro Totti passou Salustiano, mas perdeu a posição na sequência.

Salustiano então, passou a pressionar Giaffone até ganhar a terceira posição. O piloto da Iveco ainda acabou superado por Totti e caiu para a quinta posição. Salustiano passou a andar mais rápido que os líderes e logo enconstou em Roberval Andrade, com quem disputou intensamente a segunda posição, até passar o adversário há 7 minutos para o fim.

Beto Monteiro, que até então liderava com tranquilidade, passou a ser atacado por Salustiano. na última volta, Monteiro abriu a porta e deixou o companheiro passá-lo na junção. Assim, Monteiro garantiu o título da temporada e ajudou o outro piloto da Volkswagen a ganhar a posição de Giaffone na tabela.

Corrida 2

Com Pedro Paulo e Renato Martins liderando, Roberval Andrade voou e se enfiou na terceira posição, depois de largar em sexto. Enquanto isso, Salustiano e Giaffone disputaram intensamente a quarta posição, com o piloto da RM Volkswagen levando a melhor. Em seguida, Giaffone perdeu a quinta posição para Monteiro.

O motor de Pedro Paulo teve problemas e o carro despeou óleo na pista. Renato Martins também teve problemas e Andrade se aproveitou para assumiu a liderança. Por conta da pista suja, Giaffone, Marques e vários pilotos acabaram rodando e ficando presos na brita, forçando a entrada do safety car.

Marques ainda conseguiu escapar da brita e voltou para a corrida, assumindo a quinta posição. Nesse momento, os ponteiros eram: Andrade, Salustiano, Martins, Monteiro e Marques, com Giuliano Losaco em sexto.

A relargada aconteceu quando faltavam menos de três minutos e Salustiano foi para cima de Andrade, mas o piloto que corre com as cores do Corinthians conseguiu manter a liderança, alcançando sua décima vitória no autódromo de Interlagos.

Veja Imagens da Copa Truck em Interlagos:

