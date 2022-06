Carregar reprodutor de áudio

Após duas perdas nos últimos dias, um terceiro piloto morreu tragicamente no TT da Ilha de Man de 2022. O anúncio veio nesta tarde, quando os organizadores anunciaram que Davy Morgan faleceu em um acidente na corrida Supersport desta segunda-feira.

A realização da prova pela primeira vez desde o início da pandemia já havia sido marcada pelas mortes de Mark Purslow, após um acidente na semana passada, nos treinos, e de Olivier Lavorel, da categoria Sidecars, na corrida de domingo.

Já a corrida Supersport de três voltas, disputada nesta segunda, teve bandeira vermelha na última volta, depois que a maioria dos pilotos da frente já havia terminado a disputa, em função de um acidente na 27ª seção do percurso.

A gravidade do acidente forçou a corrida Superstock posterior a ser adiada para 18h35 da noite, horário local. De todo modo, os organizadores confirmaram que Morgan, 52 anos, da Irlanda do Norte, um veterano que fez sua 80ª largada nesta segunda, morreu no acidente.

“É com o coração pesado que a organização da prova da Ilha de Man pode confirmar que Davy Morgan, 52, de Saintfield, Irlanda do Norte, foi morto em um incidente na terceira e última volta da primeira corrida Supersport de 2022", comunicou o evento.

"O acidente ocorreu no 27º marco na seção montanhosa do percurso. Davy era um competidor altamente experiente. A organização do TT da Ilha de Man transmite suas mais profundas condolências à parceira de Davy, Trudy, sua família, entes queridos e amigos."

