O brasileiro Nic Giaffone foi ao pódio na última corrida da temporada 2024 da USF2000, disputada na noite desse sábado (24) no Portland International Raceway. Em uma corrida marcada por acidentes, sobretudo a partir da segunda metade, o piloto da DEForce Racing soube escapar ileso para garantir a terceira posição ao final das 25 voltas de prova.

Giaffone, que já havia conquistado a quarta posição na corrida que abriu o final de semana, fez uma corrida segura no fechamento da temporada para terminar entre os dez melhores. O brasileiro, porém, além de conseguir ultrapassagens, viu uma sequência de acidentes alçá-lo para a disputa pela vitória, terminando em terceiro.

“É bom completar a temporada com um pódio. Foi uma corrida em que a gente veio de forma segura, mas que conseguimos escapar de acidentes, o que nos fez avançar no pelotão e terminar com o terceiro lugar. Não foi um ano fácil, tivemos dificuldades ao longo da temporada. Agradeço a equipe pelo trabalho ao longo do ano e a todos que torceram por mim”, disse Nic Giaffone, após a disputa da corrida.

O piloto do carro número 1 fez sua temporada de estreia na USF2000 vindo do título na USF Juniors em 2023. Neste ano, Nic garantiu três pódios, obtidos no Indianapolis Raceway Park, em Mid-Ohio e em Portland, além de cinco top-5, resultados que o fizeram terminar como segundo melhor novato do ano e na sétima posição geral.

