Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes na Fórmula 1, confirmou oficialmente que Andrea Kimi Antonelli estará no carro das Flechas de Prata no TL1 em Monza. Por outro lado, afastou qualquer rumor de que o italiano poderia se juntar à Williams ainda neste ano para substituir Logan Sargeant até o fim da temporada.

Como reportado pela versão italiana do Autosport - site irmão do Motorsport.com - o piloto da Academia da Mercedes foi escalado para fazer o TL1 com o W15 em sua corrida em casa. O italiano que completou 18 anos neste domingo é o principal nome para assumir o lugar de Lewis Hamilton como companheiro de equipe de George Russell no próximo ano.

Depois de Antonelli cumprir um calendário de testes com carros antigos da Mercedes, Wolff confirmou em Zandvoort que ele irá ter a oportunidade de pilotar o modelo atual da equipe em um fim de semana de corrida como um próximo passo no seu programa de desenvolvimento.

"Faremos um TL1 com Kimi em Monza, o que será um momento realmente muito emotivo", Wolff disse. "Nós estamos com ele desde os 11 anos, um piloto de go-kart e uma criança feliz de estar em nossa garagem. Vê-lo pilotando no TL1 em Monza, em frente aos tifosis, tendo uma criança italiana em um carro competitivo... Acho que será algo que todo italiano se orgulhará."

Toto formalmente dispensou a ideia de que Antonelli poderia pular sua preparação para 2025 fazendo uma estreia na Williams ainda nesta temporada no lugar de Logan Sargeant.

Andrea Kimi Antonelli drives Mercedes W12

Ele deixou claro que Kimi continuará fazendo seus testes ao mesmo tempo em que compete na Fórmula 2 com a Prema.

"Entre [o chefe da Williams] James Vowles e eu sempre houve uma relação transparente e James foi parte do desenvolvimento de Kim e da descoberta dele", adicionou.

"Então, acredito que o melhor para ele é continuar seu programa [de desenvolvimento] conforme programamos, com os testes [com carros de temporada anteriores] e a Fórmula 2, e ver como isso acontece, ao invés de interromper tudo isso e dar a ele a oportunidade na Williams e essa foi a decisão que tomamos."

