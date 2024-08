F1 - Norris: Falar de briga pelo título é "estupidez"

Lando Norris ainda não está pensando na possibilidade de conquistar o título da Fórmula 1 nesta temporada e disse ser "estúpido" almejar a coroa, apesar de uma exibição dominante no GP da Holanda.

O piloto da McLaren mais uma vez teve dificuldades para sair da pole position e ficou atrás do atual campeão, favorito e dono da casa Max Verstappen na primeira curva.

No entanto, Norris se recuperou em grande estilo, mantendo o controle sobre Verstappen antes de ultrapassar a Red Bull com facilidade na 18ª volta, sem olhar para trás, enquanto conquistava uma vitória confortável.

Ele ainda tinha o suficiente em seus pneus duros usados para definir a volta mais rápida em sua última volta, com uma vitória de 22,896 segundos de vantagem, a maior de uma corrida não vencida por Verstappen desde a impressionante vitória de Lewis Hamilton no GP da Arábia Saudita de 2021.

Mas, apesar de voltar das férias em ótima forma, com uma atualização que trouxe melhorias instantâneas, Norris deu uma resposta otimista quando perguntado pela Autosport se estava confiante de que teria uma chance pelo título.

"Estou lutando pelo campeonato desde a primeira corrida do ano. Não há nenhuma decisão repentina agora", disse ele.

"Preciso me sair melhor. Tenho trabalhado duro o ano todo e ainda estou 70 pontos [no mundial de pilotos] atrás de Max. Portanto, é muito estúpido pensar em qualquer coisa no momento. Eu apenas faço uma corrida de cada vez e continuo fazendo o que estou fazendo agora, porque não faz sentido pensar no futuro e pensar no resto".

"Não me preocupo com isso no momento. Estou apenas... sim, concentrado em uma corrida de cada vez, portanto, não é uma pergunta que precise ser feita todo fim de semana".

Ainda não se sabe se Norris será bom o suficiente ao longo da temporada para diminuir a diferença de 70 pontos para Verstappen.

A McLaren, no entanto, estava à frente de todos os outros em Zandvoort, e até o chefe da Mercedes, Toto Wolff, admitiu que eles "aniquilaram" o resto do pelotão.

Faltando uma semana para o GP da Itália, Norris se recusou a dar uma opinião positiva sobre a possibilidade de obter duas vitórias consecutivas.

"Qualquer um pode estar no topo", insistiu ele. "Ferrari, Mercedes, Red Bull, nós [McLaren]. A Ferrari foi bastante rápida. Provavelmente não esperávamos que eles fossem tão bons quanto foram. Talvez a Red Bull tenha tido um pouco mais de dificuldade".

"Acho que foi provavelmente mais o fator de a Red Bull ter tido um pouco mais de dificuldade do que esperávamos. Vamos manter a cabeça fria".

"Não faz sentido pensar em como vamos nos sair no próximo fim de semana. Vamos apenas chegar lá, trabalhar duro e esperar até chegarmos lá. Não vale a pena pensar no futuro".

