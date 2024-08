Consultor de automobilismo da Red Bull na Fórmula 1, Helmut Marko crê que a vitória "alarmante" de Lando Norris no GP da Holanda prova que tanto o britânico quanto sua equipe McLaren estão fortes na briga pelos dois títulos em disputa da temporada, que segue no domingo que vem no GP da Itália.

Com o resultado de Zandvoort, onde o piloto da casa Max Verstappen foi segundo com a Red Bull, a equipe taurina vê a McLaren apenas 30 pontos atrás no campeonato de construtores, enquanto o tricampeão mundial agora 70 pontos de vantagem para Norris.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com, o conselheiro da marca de energéticos destacou o ritmo de Norris: "Se você observar a volta mais rápida dele (Norris)m em sua última volta sem DRS, [ele fez] 1m13s8".

"Então, como Max disse antes das férias, a equipe (Red Bull) precisa trabalhar mais e encontrar melhorias, porque assim o campeonato dele está ameaçado", admitiu o consultor taurino, confirmando que se referia tanto à disputa de pilotos quanto à de construtores quando questionado.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2ª posição, Lando Norris, McLaren F1 Team, 1ª posição, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3ª posição, o delegado do troféu da McLaren no pódio Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Marko também disse que a 'RBR' esperava vencer quando Max passou o pole Norris na largada, mas ficou perplexa com a facilidade com que ele se recuperou já que seu companheiro australiano Oscar Piastri não conseguiu ultrapassar o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, para completar o pódio da prova.

Helmut atribuiu esse fato a uma escolha de configuração baseada em adicionar downforce na asa traseira para aumentar a pressão aerodinâmica no carro de Verstappen. "Acreditávamos que se ele prevalecesse na largada, poderíamos vencer a corrida", começou o dirigente austríaco.

"Mas o que foi estranho [foi] que Piastri estava quase na mesma velocidade de Lando e, quando ele ficou atrás de Leclerc, 'acabou'. Mas quando Max foi pego por Lando, Norris simplesmente passou e foi embora, então não sei qual é a diferença e por quê."

"Mas o principal foi que o desgaste dos nossos pneus era muito pior do que o da McLaren e não havia nada [a fazer]. Além disso, na configuração, talvez tenhamos colocado mais asa em Max, enquanto 'Checo' tinha menos asa e, no segundo stint, acho que [Sergio] Pérez foi mais rápido que Max. Então, talvez essa tenha sido a decisão errada", ponderou Marko, referindo-se ao companheiro mexicano de Verstappen, que terminou a corrida em sexto após largar em quinto.

Depois que a McLaren fez uma grande atualização em seu MCL38, que funcionou muito bem no traçado da Holanda, de alta força descendente, Marko insiste que a Red Bull agora precisa fazer seus próprios desenvolvimentos em "todas as corridas" para voltar aos níveis que não alcança desde o GP da Espanha.

"Há muitas ideias e maneiras diferentes. Mas, por causa das férias, não pudemos fazer nada - mas temos que fazer alguma coisa. Tudo está interligado. Temos que entender melhor o carro, porque com mais equilíbrio há mais confiança para o piloto e menos desgaste dos pneus. Mas as atualizações precisam trazer uma melhoria - não apenas teoricamente, mas também em termos de tempo", cobrou o cartola da Áustria.

Ele acrescentou que "é óbvio" que as "etapas de atualização" da McLaren "estão funcionando muito bem" e acha que "essa é a diferença" na forma como a Red Bull deixou de dominar no início de 2024 para ser vítima em Zandvoort.

