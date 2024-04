Robert Wickens - que sofreu uma grave lesão na medula espinhal em um acidente de Fórmula Indy em Pocono em 2018 que o deixou paraplégico - estava fazendo sua estreia na Nurburgring Langstrecken Series, dividindo um Hyundai Elantra N da Target SRL tendo como companheiro o canadense Mark Wilkins.

Essa era a primeira corrida da temporada de corridas de endurance da NLS, uma sequência de 28 voltas no temível circuito de pouco mais de 20km, conhecido como uma das melhores pistas do mundo.

O carro de Wickens sofreu um choque inicial com o Porsche #3 da Falken, que deixou alguns danos no canto traseiro direito do carro #831, sem marca, que foi consertado quando Wickens voltou.

Após o grande acidente na metade da corrida, que teria acontecido no final da seção Dottinger-Hohe no final da volta, o canadense de 35 anos foi transportado para o hospital Neuwied para exames de precaução, tendo sido declarado "consciente e alerta" por sua equipe Bryan Herta Autosport em seus canais de mídia social.

Embora não haja um relato oficial do que aconteceu, as imagens a bordo do Porsche nº 4 mostraram danos na barreira na última curva, onde acredita-se que Wickens tenha batido na parede de pneus e saltado sobre a cerca.

Pouco depois das 17h, horário local, a BHA divulgou uma nova atualização sobre sua condição: "Depois de mais uma avaliação no hospital, os exames estão completos. Robert permanecerá no hospital durante a noite para observação por precaução."

Wickens conquistou o título de TCR na série IMSA Michelin Pilot Challenge do ano passado nos Estados Unidos com a equipe Hyundai apoiada pela fábrica da BHA, dividindo-o com Harry Gottsacker.

Wickens usa controles manuais para manipular o acelerador, o freio e a embreagem, que é um sistema que pode ser desligado para que seus co-pilotos possam dirigir o carro de maneira mais regular. Devido ao "platô" de sua recuperação da lesão na coluna vertebral, Wickens estabeleceu como meta de longo prazo tornar-se o primeiro piloto com deficiência a correr nas 500 Milhas de Indianápolis.

Ele foi cotado para participar das 24 Horas de Nurburgring no próximo mês, mas isso não foi confirmado quando o Motorsport.com entrou em contato com o fabricante sul-coreano na semana passada.

