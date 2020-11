A disputa envolvendo os bilionários Dimitrij Mazepin e Lawrence Stroll com relação à compra da então Force India - atual Racing Point -, equipe de Fórmula 1, terá mais um capítulo na próxima semana.

De acordo com o jornal britânico The Times, o russo Mazepin processou Stroll e o caso começará a ser julgado nos próximos dias.

A Force India pediu concordata em 2018 por iniciativa de Sergio Perez, que queria salvar a equipe. Ele recebeu dois lances, de Dimitrij Mazepin e Lawrence Stroll - como se sabe, este último ganhou.

O empresário canadense comprou a equipe por 90 milhões de libras (R$ 645 milhões, na cotação atual), que então rebatizou de Racing Point e colocou seu filho, Lance Stroll, ao lado de Sérgio Perez. Mazepin, que também procurava uma equipe para seu filho, Nikita, questionou o que seria, na sua visão, uma irregularidade.

O russo ameaçou levar o caso ao tribunal porque disse que o processo de licitação conduzido pela FRP Advisory LLP não foi imparcial. Em julho, a empresa química de Mazepin, Uralkali, anunciou em um comunicado que os funcionários de FRP "não consideraram o lance mais alto".

Agora, dois anos após a oferta de Stroll ser aceita, o caso vai a tribunal. De acordo com o The Times, o tribunal decidirá se a empresa russa sofreu danos materiais como resultado dos escriturários e de Stroll.

Depois de comprar a equipe do ex-proprietário Vijay Maliya, Stroll e seu grupo canadense de empresas juntaram milhões e estabeleceram um relacionamento mais próximo com a Mercedes - talvez um pouco perto demais, já que o carro deste ano é uniformemente chamado de "Mercedes rosa" pelo paddock.

Depois disso, a fabricante britânica de carros de luxo Aston Martin também comprou uma participação majoritária, então a Racing Point passará por outra mudança de nome, e a imagem do atual quinto colocado no ranking de construtores também mudará.

Mazepin já foi anunciado com um dos possíveis compradores da Haas, o que foi refutado pelo proprietário da equipe, Gene Haas. No entanto, seu filho Nikita ainda é visto como um potencial piloto da Haas, em um eventual acordo com a Uralkali podendo ser a principal patrocinadora.

