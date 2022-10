Carregar reprodutor de áudio

A W Series anunciou que não concluirá as três últimas corridas de sua temporada de 2022 devido a problemas de arrecadação de fundos, mas está “extremamente confiante” em retornar em 2023.

Durante o fim de semana da corrida em Singapura, surgiu que a W Series que poderia não ser capaz de completar sua temporada de maneira integral depois que um acordo com um investidor americano entrou em colapso.

Um prazo de uma semana foi estabelecido para decidir se as corridas finais nos Estados Unidos e no México em apoio à Fórmula 1 seguiriam adiante, antes que a W Series anunciasse nesta segunda-feira que a temporada havia sido reduzida.

A W Series disse que a decisão foi “tomada para se concentrar no processo de captação de recursos de longo prazo para permitir a longevidade e a saúde financeira da W Series em 2023”. Como a temporada completou sete corridas, superando o requisito de seis etapas, o campeonato é declarado oficial, com Jamie Chadwick garantindo seu terceiro título.

Chadwick conquistou cinco vitórias a caminho do campeonato, terminando com 50 pontos de vantagem sobre Beitske Visser em segundo lugar. Alice Powell completou os três primeiros, sete pontos atrás.

A CEO da W Series, Catherine Bond Muir, disse a meios de comunicação como Autosport/Motorsport.com na segunda-feira que houve um interesse significativo de potenciais investidores desde que surgiram as notícias das dificuldades financeiras, dando-lhe confiança de que a série retornaria em 2023.

“Recebemos ofertas de várias pessoas, mas o problema é que a entrada de dinheiro não acontece ao balançar de uma árvore de dinheiro, e as pessoas precisam passar pela devida diligência”, explicou Bond Muir.

“Acreditávamos até o fim de semana passado que havia a possibilidade de chegarmos a Austin, e tivemos que ligar, porque obviamente há prazos de pagamentos e coisas que precisam ser feitas. Poderíamos ter continuado por algumas semanas, mas tivemos que fazer uma ligação pragmática hoje. No futuro, a grande mensagem é que estou extremamente confiante de que a W Series estará aqui no próximo ano.”

Bond Muir informou às pilotas da W Series sobre a notícia no início da tarde de segunda-feira e disse que o campeonato continua comprometido em manter sua estrutura existente no futuro para garantir que elas não precisem financiar seus próprios assentos.

"Acho que eles estão preocupados com a estrutura do negócio daqui para frente e se eles serão solicitados a fornecer dinheiro no próximo ano”, disse Bond Muir. “Eu disse, no que nos diz respeito no momento, que queremos manter o DNA da W Series, é nossa intenção ainda fornecer todas as despesas para os pilotos.

“Sempre dissemos que queremos encontrar os pilotos mais rápidos, não os pilotos mais ricos.”

Bond Muir ainda esperava que a W Series pagasse o prêmio em dinheiro para os pilotos com base em sua posição final, apesar da temporada encurtada. A tricampeã Chadwick deve receber o prêmio principal de US$ 500.000, com mais US$ 1 milhão distribuídos pelo resto do field.

“Onde estou sentado no momento, é minha expectativa que isso seja pago”, disse Bond Muir. “Não posso dizer 100% até o dinheiro mais todo o resto e o capital de giro para o negócio daqui para frente. Mas onde estou no momento, não vejo nenhuma razão para que isso não aconteça.”