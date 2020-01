W Series correrá no México e EUA no mesmo fim de semana da F1

Após a primeira temporada de sucesso em 2019, com seis etapas nos mesmos fins de semana do DTM, a organização está em discussão com a F1 há alguns meses sobre a possibilidade de se juntar aos fins de semana da categoria.

Estados Unidos e o México foram uma escolha óbvia, porque dois fins de semana consecutivos, seis semanas após a temporada europeia, faziam sentido logisticamente em termos de transporte de carros e equipamentos, além de pessoal.