W Series: Kimilainen vence em Spa; Tomaselli é 15º

Emma Kimilainen conquistou sua segunda vitória na W Series em uma corrida com pista molhada em Spa, ultrapassando a atual campeã Jamie Chadwick para vencer com mais de oito segundos de diferença. Já a brasileira Bruna Tomaselli viveu um final de semana difícil, terminando apenas na 15ª posição.

A finlandesa saiu em quarto antes de dar um show no molhado, escalando o pelotão para vencer pela primeira vez desde Assen em 2019.

Chadwick foi a segunda, mantendo sua liderança no campeonato, enquanto Marta García foi a terceira, conquistando seu terceiro pódio no ano. Candidata ao título de 2021, Alice Powell foi a quarta após largar da segunda posição, com Caitlin Wood terminando em quinto.

Após o atraso de uma hora, causado pelo acidente de Lando Norris na classificação da Fórmula 1, a corrida começou com o safety car, que ficou na pista por quase metade do tempo. As pilotos tiveram apenas 16 minutos de corrida de fato.

Chadwick conseguiu sair bem, abrindo para Powell na saída do carro de segurança, enquanto mais atrás, Wood, Kimilainen e García percorreram a reta Kemmel lado a lado. A finlandesa subiu para terceiro, deixando as duas para batalharem.

Fabienne Wohlwend acabou passando reto na La Source, perdendo a última posição nos pontos para Vicky Pria com 13 minutos para o fim.

Após 18 minutos, Chadwick abria 2s8 de vantagem para Powell, com 1s3 entre Powell e Kimilainen. Pouco depois, a finlandesa encostou, passando a rival para assumir a segunda posição com oito minutos no relógio. Powell disse que não teve o que fazer, já que não tinha aderência nos pneus.

García rapidamente se aproximou de Powell em busca da terceira posição, enquanto Kimilainen colou em Chadwick, entregando voltas três segundos mais rápidas que as da britânica.

Kimilainen passou Chadwick com facilidade na nona volta, retardando a freada para passar por fora, construindo rapidamente uma vantagem de 1s3. Com 30 segundos para o fim, García passou Powell pela terceira posição.

Jamie Chadwick se mantém na liderança com 91 pontos contra 84 de Alice Powell, enquanto Emma Kimilainen sobe para terceiro com 60. Bruna Tomaselli é a 11ª com 12.

A W Series ainda tem três etapas para o fim da temporada, continuando na próxima semana em Zandvoort antes das rodadas finais nos Estados Unidos e no México.

Confira o resultado final da W Series em Spa:

