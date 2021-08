Neste domingo, a MotoGP entregou mais uma prova emocionante da temporada 2021, desta vez no mítico circuito de Silverstone. Fabio Quartararo entregou mais uma performance dominante para vencer o GP da Grã-Bretanha, triunfando pela quinta vez no ano, além de resultados históricos, como o primeiro pódio da Aprilia na era MotoGP.

No sábado, Jorge Martín chegou a voar para garantir a pole position com direito a recorde da pista de Silverstone, mas a festa durou pouco, com o espanhol perdendo o que seria a quarta pole do ano por cortar a pista em sua volta. Com isso, Pol Espargaró herdou a primeira posição.

Em uma largada sem maiores problemas, Pol Espargaró largou bem e se manteve na pole, com Quartararo em segundo e Aleix Espargaró em terceiro, com Bagnaia perdendo duas posições e caindo para quarto.

Mas antes mesmo do final da primeira volta, uma queda dupla. Marc Márquez tentou tangenciar por dentro, mas acabou acertando Martín, levando à queda e abandono de ambos.

Ao cruzar a linha de chegada pela primeira vez, tínhamos uma dobradinha dos Espargaró, com Pol em primeiro e Aleix em segundo, com Bagnaia em terceiro, Quartararo em quarto e Miller em quinto.

Enquanto os irmãos Espargaró tinham uma disputa própria pela primeira posição, líder e vice-líder do campeonato, Quartararo e Bagnaia, disputavam a última vaga do pódio. Mas a briga interna da família Espargaró durou apenas quatro voltas. Aleix, da Aprilia, acabou perdendo a segunda posição para Quartararo, enquanto Bagnaia o pressionava por terceiro.

O líder do campeonato assumiu a liderança na quinta volta, deixando Pol e Aleix na disputa pela segunda posição com Bagnaia colado em ambos. E o atual campeão, Joan Mir, já se aproximava da disputa, passando Miller pela quinta colocação.

Na décima volta, Quartararo já abria 2s5 de vantagem para Aleix, que ocupava a segunda posição. A Suzuki seguia crescendo, com Rins em terceiro e Mir em quinto, buscando a quarta colocação de Pol Espargaró. Logo atrás, Miller e Bagnaia protagonizavam uma intensa luta da dupla oficial da Ducati por P6.

Enquanto Aleix buscava o melhor resultado da Aprilia na era MotoGP, sem terminar uma corrida no top 5, o espanhol era bastante pressionado por Rins pela segunda posição, com Pol não muito atrás. Já Mir perdia contato com essa disputa, devido à pressão de Miller.

Na 15ª volta, de um total de 20, Quartararo já abria mais de 3s6 de vantagem para o novo segundo colocado, Rins, tendo Aleix e Pol Espargaró pouco atrás. Miller, que passou Mir pela quinta posição, rapidamente se aproximava desse pelotão.

Nas voltas finais, um momento histórico, com as seis montadoras nas seis primeiras posições. Quartararo liderava com folga em cima de Rins, Aleix, Miller, Pol e Binder. Vice-líderes empatados antes do início da corrida, Mir e Bagnaia perdiam rendimento e caíam para nono e 13º, respectivamente.

No final, Fabio Quartararo entregou mais uma performance dominante para vencer pela quinta vez no ano, disparando na liderança do Mundial, com mais de duas corridas de vantagem para os rivais.

E o resultado histórico foi mantido, com as seis montadoras nas seis primeiras posições. Atrás de Quartararo, da Yamaha, tivemos Álex Rins, da Suzuki, em segundo, Aleix Espargaró, da Aprilia, em terceiro, Jack Miller, da Ducati, em quarto, Pol Espargaró, da Honda, em quinto e Brad Binder, da KTM, em sexto. Completaram o top 10: Iker Lecuona, Álex Márquez, Joan Mir e Johann Zarco. Francesco Bagnaia chegou apenas na 14ª posição.

O domingo é completo ainda com o melhor resultado da Aprilia na era MotoGP, conquistando seu primeiro pódio desde o retorno em 2015.

A MotoGP tira uma semana de folga, retornando em 12 de setembro com o GP de Aragón, 13ª etapa de 18 previstas na temporada de 2021.

