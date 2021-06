Alice Powell conquistou sua primeira pole na W Series na qualificação da rodada de abertura da temporada na Áustria. A britânica, que terminou em terceiro no campeonato de 2019, marcou um tempo de 1:28.964 com seu Racing X na classificação desta sexta (24) para liderar a tabela de tempos no Red Bull Ring.

É a segunda edição da categoria, que não foi disputada em 2020 devido à pandemia de Covid-19. Na última temporada, Powell subiu ao pódio em cada uma das quatro corridas que completou e conquistou sua única vitória na última prova, em Brands Hatch. A brasileira Bruna Tomaselli (Veloce Racing), que estreia na série, larga da 11ª colocação.

Sarah Moore (Scuderia W) cravou o segundo lugar, a menos de dois décimos de sua compatriota, com a companheira de equipe Belen Garcia garantindo o terceiro lugar na sessão qualificatória de 30 minutos.

A vice-campeã do ano passado, Beitske Visser (M Forbes Motorsport) sai do quarto posto, com Emma Kimilainen de Ecurie W em quinto, e Jessica Hawkins, também da Racing X, em sexto.

A atual campeã Jamie Chadwick, companheira de Bruna, esteve perto do topo do grid e foi a primeira a baixar para a casa de 1m29s, com um tempo de 1:29.938 na metade da sessão, mas não melhorou a volta e ficou apenas com a oitava colocação no grid na corrida de amanhã.

Kimilainen deu uma volta rápida nos primeiros cinco minutos da sessão, marcando 1:32.603s, mas Powell foi mais rápida em quase quatro décimos em sua segunda tentativa.

A britânica então atingiu a casa de 1m30s, mas a piloto de desenvolvimento da Williams, Chadwick, logo foi a mais rápida por seis centésimos com 1:30.602, optando por uma volta de cara para o vento.

Aos dez minutos, a estreante Ayla Agren (M Forbes Motorsport) foi a mais rápida com 1:30.374, embora tenha sido rapidamente ultrapassada por Jamie, quase dois décimos mais veloz.

Garcia assumiu a primeira posição perto da metade da prova ao anotar 1:29.740, para tirar a atual detentora do título do topo da tabela.

A também estreante Irina Sidorkova, da equipe W Series Academy, também conseguiu alguns tempos impressionantes ao atingir a quarta posição a dez minutos do fim.

Mais tarde na sessão, Visser chegou a 1:29.446 e subiu à vice-liderança, com as 14 melhores separadas por apenas um segundo. Powell assumiu a pole position a sete minutos do fim.

Resultados:

Cla Nº Piloto Equipe Tempo Diff. 1 27 Alice Powell Racing X 1'28.964 2 26 Sarah Moore Scuderia W 1'29.141 0.177 3 22 Belén García Scuderia W 1'29.171 0.207 4 95 Beitske Visser M. Forbes Motorsport 1'29.212 0.248 5 7 Emma Kimiläinen Ecurie W 1'29.305 0.341 6 21 Jessica Hawkins Racing X 1'29.309 0.345 7 19 Marta Garcia Puma W Series Team 1'29.329 0.365 8 55 Jamie Chadwick Veloce Racing 1'29.333 0.369 9 5 F.Wohlwend Bunker Racing 1'29.428 0.464 10 17 Ayla Agren M. Forbes Motorsport 1'29.459 0.495 11 97 Bruna Tomaselli Veloce Racing 1'29.517 0.553 12 44 Abbie Eaton Ecurie W 1'29.602 0.638 13 54 Miki Koyama Sirin Racing 1'29.616 0.652 14 51 Irina Sidorkova W Series Academy 1'29.674 0.710 15 11 Vicky Piria Sirin Racing 1'29.679 0.715 16 32 Nerea Martí W Series Academy 1'29.711 0.747 17 37 Sabré Cook Bunker Racing 1'30.032 1.068 18 3 Gosia Rdest Puma W Series Team 1'30.337 1.373

F1 2021: Treinos agitados para GP da Estíria, com VERSTAPPEN à frente; veja análise | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Rico Penteado é enfático sobre favorito na Áustria

Your browser does not support the audio element.