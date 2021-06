Alice Powell (Racing X) conquistou sua segunda vitória na W Series em uma corrida dramática no Red Bull Ring, liderando cada volta, à frente da compatriota Sarah Moore (Scuderia W) e Fabienne Wohlwend (Bunker Racing).

A britânica, que ganhou a última prova da temporada de 2019, começou como pretendia continuar em seu Racing X com um triunfo decisivo na Áustria na primeira etapa do ano. Representando o Brasil, Bruna Tomaselli (Veloce Racing) ficou na 12ª colocação.

A atual campeã Jamie Chadwick, companheira de equipe da brasileira que largou em oitavo depois que um tubo de carbono rachado atrapalhou sua qualificação, quase viu sua corrida ir por água a baixo na segunda volta. A britânica foi atingida por trás por Jess Hawkins (Racing X) e, embora não tenha sofrido nenhum dano, acabou no final do pelotão, em um incidente que será investigado após a corrida.

Na volta 5, a segunda colocada Moore estava sob pressão crescente de Belén García (Scuderia W), com Beitske Visser (M Forbes Motorsport) também se aproximando. No entanto, espanhola saiu da pista na 12ª volta, obrigando-a a percorrer o longo caminho de volta e voltar à ação longe da disputa.

Beitske Visser Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Uma volta depois, Marta García (Puma) desacelerou com um problema em seu carro e parou ao lado, o que levou a um safety car na volta 14 com menos de dez minutos para terminar, juntando o pelotão. Bandeira verde na 16ª e Chadwick continuava a se recuperar até o sétimo lugar.

Visser, que estava em terceiro, rodou na curva 1 após contato com Emma Kimilainen (Ecurie W) e caiu para a última posição, enquanto a finlandesa tomou seu lugar, porém com uma asa dianteira danificada. Esse problema a levou a perder colocações, permitindo que Wohlwend a passasse e garantisse o pódio.

Powell agora lidera o campeonato para a segunda etapa no próximo fim de semana, que será mais uma vez no Red Bull Ring, em suporte à Fórmula 1.

Classificação final

Cla Nº Piloto Equipe Diff. 1 27 Alice Powell Racing X 2 26 Sarah Moore Scuderia W 0.743 3 5 F.Wohlwend Bunker Racing 6.609 4 22 Belén García Scuderia W 7.224 5 21 Jessica Hawkins Racing X 10.387 6 54 Miki Koyama Sirin Racing 10.707 7 55 Jamie Chadwick Veloce Racing 11.265 8 32 Nerea Martí W Series Academy 11.666 9 51 Irina Sidorkova W Series Academy 12.159 10 3 Gosia Rdest Puma W Series Team 13.727 11 17 Ayla Agren M. Forbes Motorsport 15.352 12 97 Bruna Tomaselli Veloce Racing 16.685 13 95 Beitske Visser M. Forbes Motorsport 18.429 14 7 Emma Kimiläinen Ecurie W 18.817 15 37 Sabré Cook Bunker Racing 19.198 16 44 Abbie Eaton Ecurie W 27.915 17 11 Vicky Piria Sirin Racing - 19 Marta Garcia Puma W Series Team

F1 AO VIVO: Verstappen 'VOA' para POLE e Hamilton SOFRE no quali do GP DA ESTÍRIA; veja análise | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Rico Penteado é enfático sobre favorito na Áustria

Your browser does not support the audio element.