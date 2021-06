Embora seja quem mais conseguiu poles no ano, cinco, Fabio Quartararo foi superado pelo seu colega de equipe Maverick Vinãles nos minutos finais do Q2. Mas isso não significa que Quartararo não lutará pela vitória amanhã.

O francês teve um susto com a sua moto na sua última volta no Q2 e conseguiu escapar de uma queda, mas esse susto o impediu de garantir uma melhor volta e ele largará em segundo amanhã.

"Na última volta eu fui no limite com a moto, ela balançou na traseira, foi um pequeno erro e perdi dois décimos. No fim não fiquei muito empolgado com os pneus macios nesse fim de semana, porém, no TL4 eu me senti bem com os médios na traseira e também com os pneus duros. Por isso meu ritmo está bom, sinto-me confortável pilotando e na primeira passagem com os médios no TL4 eu fui mais conservador, poderia ter ido mais rápido. Os dois pneus funcionam bem. Tudo será decidido no warm-up, mas podemos usar os dois compostos", comentou o francês.

Na teoria, as duas Yamahas parecem ser as grandes favoritas para a vitória amanhã.

"É verdade que a Yamaha é forte como em Barcelona, que tinha um ritmo incrível, mas não saiu como o planejado. No fim das contas o ritmo não é tão decisivo, o importante é conseguir o melhor acerto dando muitas voltas com a moto durante todo final de semana", disse o francês.

Quartararo é o líder do campeonato, apesar do problema que teve no braço em Jerez e das duas punições em Barcelona, uma situação que lhe convém ser prudente neste fim de semana.

Ao ser perguntado até que ponto está disposto a assumir riscos para entrar de férias com um vitória em Assen, o líder da MotoGP respondeu:

"Depende. Com Maverick temos que ser inteligentes. É verdade que no papel nós temos um bom ritmo, logo temos que arriscar algo, temos que mantar a cabeça fria nas primeiras voltas".

Depois, ao ser questionado se iria mesmo em busca da vitória, ele completou:

"A verdade é que me sinto fantástico para lutar pela vitória. Não é porque meus principais rivais estão atrás que tenho que tomar mais cuidado. Para mim, estamos no início do campeonato, não chegamos nem no meio. Se eu vir que tenho a chance de conseguir a vitória, vou buscá-la. Mas se eu ver que estou forçando muito o limite, não sou burro e não cometerei um erro, mas pelo menos vou tentar [vencer]. No momento, sinto que posso lutar pela vitória".

"O campeonato ainda está aberto, não está decidido, então vou tentar aumentar a vantagem, dar o meu melhor na corrida e arriscar se tiver a chance de ganhar. Vou aproveitar todas as voltas neste domingo".

A necessidade de somar o máximo de pontos neste final de semana pode ser por causa do calendário, que, após as férias iniciadas na próxima segunda, retorna para uma rodada dupla na Áustria, circuito prejudicial para as Yamahas.

"A Áustria é um circuito que foi desastroso para nós no ano passado, especialmente por causa do problema de eletrônica, tivemos problemas de frenagem. Maverick perdeu os freios, mas melhoramos as motos nessa área e com o holeshot (equipamento que modifica o centro de gravidade da moto). Não acho que a Áustria será um circuito ruim para nós agora. Em 2019 eu lutei pelo pódio, assim não acredito que é um circuito ruim para a Yamaha, mesmo que tenha retas de alta velocidade que não são boas para nós", acrescentou.

Ao ser perguntado sobre outros rivais fortes, além de Maverick, Quartararo citou Francesco Bagnaia. "[...] se você olhar as últimas corridas, ele sempre foi muito bom no gerenciamento dos pneus e vai para a luta, junto com os pilotos da Suzuki e Miguel Oliveira, que é muito forte. Espero que não sejam muitos", conclui rindo o piloto de Côte d'Azur.

As fotos de Fabio Quartararo no GP da Holanda 2021 da MotoGP

