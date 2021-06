Max Verstappen marcou a quarta vitória da Red Bull na temporada no GP da França de Fórmula 1 do fim de semana passado, após ultrapassar Lewis Hamilton na penúltima volta e encerrar o recente recorde dominante da Mercedes no circuito.

O heptacampeão observou a velocidade em linha reta da equipe austríaca durante o fim de semana de corrida de Paul Ricard, enquanto o chefe da montadora alemã Toto Wolff disse após a prova que a rival havia dado "um grande passo à frente com sua unidade de força". Ele mais tarde esclareceu que isso não teria a intenção de sugerir que a Honda trouxera uma grande atualização.

Os regulamentos da F1 para 2021 proíbem as equipes de atualizar o desempenho de suas unidades de potência, com mudanças nas especificações permitidas apenas por motivos de confiabilidade. A Red Bull trocou os componentes de seus carros antes do fim de semana na França e a AlphaTauri fez o mesmo com Pierre Gasly.

Depois de conquistar a pole no sábado para o GP da Estíria, Verstappen respondeu às perguntas sobre o desempenho do motor Honda, dizendo que queria “imprimir a diferença da asa traseira que estava executando” e que não havia “nenhuma vantagem clara na potência pura ”.

Questionado pelo Motorsport.com se havia algum escopo para desbloquear mais desempenho do motor por meio de ajustes de confiabilidade, Wolff expressou sua surpresa pelos rivais terem protestado tanto contra a sugestão.

“Eu me pergunto por que esse assunto é tão grande, quando todos sabemos que as unidades de força precisam ser homologadas”, disse ele. “Estou realmente surpreso que os caras da Red Bull continuem protestando tão ruidosamente sobre isso. É um pouco estranho.

“As regras são muito claras. Você pode chegar a soluções de confiabilidade e é isso. Obviamente, existem certas coisas para deixar claro, mas você tem seus tokens e precisa usá-los, e é isso. Portanto, não deve haver nenhuma vantagem de energia como tal.”

Hamilton fez referência à velocidade em reta da equipe austríaca depois de ficar a dois décimos de Verstappen na qualificação de sábado, dizendo que isso tornaria "difícil para eles competirem."

O outro piloto da Red Bull, Sergio Perez, respondeu a uma pergunta sobre o assunto elogiando o trabalho que estava sendo concluído na fábrica em Milton Keynes para trazer mais atualizações.

“Todos estão dando duro”, disse o mexicano. "Tentando desenvolver o carro da melhor maneira possível, com evoluções praticamente todos os finais de semana. Você pode ver os resultados no caminho certo.

“Obviamente, estamos usando uma asa traseira menor do que a concorrência. Então, espero que isso possa ser uma vantagem no dia da corrida", concluiu.

