A emoção não para! O Campeonato Mundial de Endurance (WEC) continua as atividades no Autódromo de Interlagos com a classificação para as 6h de São Paulo, quinta etapa da temporada 2024.

Após uma sexta-feira movimentada, com direito a um TL2 expandido de mais de 2h de duração, os carros voltaram à pista para a última sessão de treinos livres antes da classificação desta tarde.

Nesta edição, você acompanha toda a emoção dos treinos, da classificação e da corrida dentro da plataforma do Motorsport.com, em parceria com o Grupo Bandeirantes.

