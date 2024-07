Em meio ao grande frio da capital paulista, o Campeonato Mundial de Endurance abriu o sábado em Interlagos com a última sessão de treinos livres para as 6h de São Paulo, quinta etapa da temporada 2024. E em um TL movimentado do começo ao fim, foi o Porsche 963 da Hertz Team Jota que terminou na ponta, com o trio Norman Nato, Will Stevens e Callum Ilott.

Já na LMGT3 foi o trio da Manthey Pure Rxcing de Joel Sturm, Klaus Bachler e Alex Malykhin, que lidera o campeonato, que fez o melhor tempo, com Nicolas Costa colocando a McLaren United na quarta posição.

Diferentemente da sexta-feira, a última sessão de treinos livres antes da classificação de mais tarde teve apenas 60 minutos de duração, e isso criou uma movimentação intensa de pista do começo ao fim.

A sessão correu quase sem maiores problemas, tendo uma bandeira amarela próximo à metade após um encontro entre um dos hipercarros da Alpine e o Isotta Fraschini da mesma classe no setor intermediário, que levou o carro da marca italiana a rodar.

Pouco depois, a pista foi declarada molhada com alguns pontos de chuva, levando a um acionamento rápido do safety car virtual.

No final, o #12 da Jota terminou na ponta com 01min24s297, menos de um décimo à frente dos dois carros da equipe oficial da Porsche. o trio #5 ficou em segundo, a 0s012, com o #6, de Andre Lotterer, que lidera o campeonato, em terceiro a 0s093. O #35 da Alpine e o #15 da BMW completaram o top 5.

Na LMGT3, foi o #92 da Manthey PureRxcing, que lidera o campeonato da classe, quem terminou na frente com 01min35s488, apenas 0s062 à frente do #95 da United Autosports. O trio da Iron Dames completou o top 3, logo à frente do #59 da McLaren-United, que tem o brasileiro Nicolas Costa no trio. Já o #31 da WRT, de Augusto Farfus, foi apenas o 17º.

Os carros do WEC retornam à Interlagos mais uma vez neste sábado, para a sessão classificatória, que define o grid de largada para as 6h de São Paulo. O quali começa às 14h30, com os carros da GT3 indo à pista primeiro, seguido pelos hipercarros. Em parceria com o Grupo Bandeirantes, você acompanhará toda a ação ao vivo no Motorsport.com.

