Após demonstrar força e ser um dos principais destaques da classe LMP2 na abertura da temporada do WEC, Pietro Fittipaldi disputa neste final de semana a segunda etapa de 2023, as 6 Horas de Portimão, corrida marcada para o Circuito do Algarve, em Portugal.

O brasileiro, que corre ao lado de David Heinemeier-Hansson e Oliver Rasmussen pela equipe JOTA Sport, espera ir além do quinto lugar obtido em Sebring, no último mês de março.

Na etapa americana, Fittipaldi se mostrou forte durante os treinos, sempre estando entre os líderes nos treinos livres, e garantiu um lugar na primeira fila no grid de largada.

O piloto chegou a brigar por um lugar no pódio, mas um splash and go nos dez minutos finais o jogou para a quinta posição. Em Portugal, Pietro espera brigar ainda mais na frente.

“Fizemos uma ótima corrida em Sebring, mostramos nosso potencial e obtivemos o quinto lugar, uma posição boa para a estreia no WEC. Portimão é um circuito muito seletivo e que gosto muito de andar, então temos condições de ter um grande resultado neste final de semana”, disse Pietro Fittipaldi, que tem os patrocínios de Banco do Brasil, Eurofarma, Claro, Snapdragon, OakBerry, Baterias Moura, Stake, Furia, PLGG e Fantom.

Recentemente, Pietro teve uma grande atuação em Portimão. Correndo pelo European Le Mans Series (ELMS), o brasileiro chegou a liderar uma corrida de quatro horas de duração, após largar da sétima posição. Naquela ocasião, um problema na parte final da disputa fez o brasileiro, que tinha em Heinemeier-Hansson um dos companheiros, terminar em quarto.

A programação do WEC em Portugal terá início na sexta-feira, com a realização de treinos livres. O sábado terá mais um ensaio e a classificação, enquanto o domingo é reservado para a corrida, que tem largada a partir das 8h.

6 Horas de Portimão - FIA WEC

Sexta-feira, 14 de abril

7h - Treino Livre 1

12h - Treino Livre 2

Sábado, 15 de abril

7h - Treino Livre 3

15h - Classificação

Domingo, 16 de abril

8h - 6 Horas de Portimão

