A reacção do paddock de Portimão foi unânime: "Graças a Deus é sexta-feira." O acidente envolvendo Alexandre Areia, piloto da equipe Monteiros Competições, deixou todos sem fôlego ao imaginar o que teria acontecido com a arquibancada do lado de fora da Curva 1 lotada de espectadores.

O acidente de Areia ocorreu durante a segunda sessão de treinos livres do campeonato Porsche Sprint Challenge Ibérica (evento de apoio ao fim de semana FIA WEC) quando no Circuito Internacional do Algarve os poucos espectadores presentes se encontravam em grande parte em outras zonas do circuito.

As imagens do acidente de Areia confirmam que o piloto português entrou na pista a alta velocidade, chocando-se com os pneus no final da zona de gravilha. O impacto serviu de trampolim para o Porsche, que decolou, passando por cima das redes de proteção e parando na arquibancada.

Na redes sociais, Alexandre Areia relatou o que aconteceu e garantiu que estava bem: "Foi muito bravo, fiquei sem travões no fim da reta, virei praticamente um passageiro... Felizmente não estava ninguém naquela zona da bancada e consegui sair ileso do acidente, graças ao nível de segurança daquele carro."

