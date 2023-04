WEC: Negrão chega a Portugal para segunda etapa da temporada 2023

Carregar reprodutor de áudio

O Mundial de Endurance (WEC) chega à segunda de sete etapas em 2023 neste final de semana, nas 6 Horas de Portimão, a serem disputadas no Circuito Internacional do Algarve, em Portugal. A prova abre o agitado mês de abril, que ainda terá mais uma etapa, as 6 Horas de Spa-Francorchamps, no dia 29.

A prova de Portugal – a ocorrer no próximo domingo, 16 de abril – será importante no ganho de entrosamento de André Negrão e seus companheiros de equipe, o mexicano Memo Rojas e o britânico Olli Caldwell.

Além disso, será também importante para a equipe Alpine melhorar seu acerto base para os carros, tudo visando a prova mais importante do ano: as 24 Horas de Le Mans, em junho.

Apesar de vários desafios neste final de semana, Negrão – atual vice-campeão do WEC na Hypercar – tem a seu favor o fato de já ter andado com o Oreca 07 e os pneus Goodyear (compulsórios na LMP2) na pista de Portimão. Antes de testar na pista de Sebring e participar das 1000 Milhas de Sebring – prova de abertura da temporada – ele treinou exatamente nesse circuito de Portugal.

Apesar de ter sido apenas no início do trabalho desta temporada, Negrão crê que o fato de já ter dados do circuito possa ajudar na aclimatação nesta segunda etapa de 2023.

“Vamos animados neste final de semana para a primeira corrida na Europa, as 6 Horas de Portimão”, disse o brasileiro, que em 2021 marcou a pole position para a prova portuguesa na categoria Hypercar e finalizou aquela corrida em terceiro lugar.

“É uma pista de que tenho boas recordações, já que estivemos próximos de ganhar em 2021 na categoria principal. É também o local onde iniciamos o trabalho neste ano, e por isso já sabemos um pouco o que esperar – apesar de termos treinado em temperaturas mais frias no inverno europeu.”

Negrão destaca que ele, seus companheiros e a Alpine visam melhorar a performance alcançada na primeira etapa de 2023, nos Estados Unidos.

“Nosso foco é tentar ganhar mais entrosamento dentro da equipe com meus parceiros e entender um pouco mais nosso conjunto. Infelizmente tivemos alguns problemas em nosso trabalho em Sebring, mas reavaliamos muita coisa e tenho certeza de que seremos mais fortes em Portugal”, concluiu o piloto brasileiro.

Confira a programação para este final de semana (horários de Brasília):

Sexta-feira, 14

Treino livre 1: 6h30-8h

Treino livre 2: 11h30-13h

Sábado, 15

Treino livre 3: 7h15-8h15

Classificação: 11h30-12h30

Domingo, 16

Corrida: 8h-14h

MUNDIAL DE ENDURANCE: TEMPORADA 2023

Data / Pista / País / Duração

17/03 - Sebring - EUA - 1000 milhas

16/04 - Portimão - Portugal - 6 horas

29/04 - Spa-Francorchamps - Bélgica - 6 horas

11/06 - Le Mans - França - 24 horas

09/07 - Monza - Itália - 6 horas

10/09 - Fuji - Japão - 6 horas

04/11 - Sakhir - Bahrein - 8 horas

EQUIPE ALPINE RENAULT ELF TEAM

PILOTOS

André Negrão, 30 anos, Brasil

Olli Caldwell, 20 anos, Inglaterra

Memo Rojas, 41 anos, México

CARRO: ALPINE A470

Chassi: Oreca 07 (França), fibra de carbono

Motor: Gibson GK-428 (Inglaterra), 4,2 litros, V8 naturalmente aspirado, gasolina, 603cv

Eletrônica: Cosworth (Inglaterra)

Câmbio: Xtrac Transmission (Inglaterra), 6 velocidades

Tanque: 75 litros, padrão FIA FT3

