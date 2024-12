A Genesis, marca de luxo da Hyundai, avaliou uma possível entrada na Fórmula 1 antes de decidir que se comprometeria com um programa LMDh para o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) de 2026.

A fabricante sul-coreana lançou oficialmente seus planos do Genesis GMR-001 Hypercar na noite de quarta-feira em Dubai, revelando um modelo em escala e imagens do conceito de carro que começará a ser testado no próximo ano.

A decisão do WEC foi tomada depois que a empresa passou muito tempo avaliando onde entraria nas corridas de circuito e escolhendo a categoria que melhor se adequaria à sua ambição.

E, embora a F1 estivesse em seu radar, a empresa acabou concluindo que se comprometer com um programa de resistência era o melhor para ela.

Luc Donckerwolke, diretor de criação do Hyundai Motor Group e da marca automotiva Genesis, disse que, embora a empresa tivesse vários ex-funcionários da F1 a bordo - incluindo o ex-chefe de equipe da Renault, Cyril Abiteboul -, a decisão foi firmemente que os carros esportivos eram mais adequados para ela no momento.

"Obviamente, quando discutimos sobre alto desempenho e discutimos uma possível participação no automobilismo, tendo pessoas, pessoas-chave, com certa experiência no automobilismo e na Fórmula 1, obviamente falamos sobre isso", disse ele.

"Mas, claramente, decidimos optar por endurance. O futuro dirá. Mas, antes de tudo, temos uma missão, e a missão é a corrida de endurance. Depois, vamos nos reunir em alguns anos e talvez possamos nos abrir, mas, no momento, isso está bem claro. Nossa missão é a endurance".

Donckerwolke explicou que havia benefícios importantes em participar do WEC que não seriam possíveis com uma participação na F1.

"Acho que o primeiro está tendo uma relação direta com a nossa linha de carros", disse ele. "É muito mais próximo, e também o público, a audiência, está de fato mais próxima do tipo de veículos que vendemos'.

"Pensamos que, obviamente, as corridas de endurance também são compatíveis com os valores de nossa marca. Não queremos entrar no automobilismo e fazer as coisas da mesma maneira".

"Somos mais do que apenas uma marca automotiva, temos muita tecnologia e potencial que gostaríamos de aplicar, não apenas aos veículos, obviamente, mas também ao meio ambiente e à sustentabilidade. Nosso objetivo é ter, digamos, um sistema de logística mais sustentável com hidrogênio".

"Temos a Boston Dynamics por meio da robótica, onde pretendemos tornar a vida da equipe de tripulantes mais fácil e melhor, apoiando-os com a robótica".

"Portanto, há muitas coisas que queremos aplicar. Não se trata apenas de uma ferramenta de marketing, é uma conversa séria, pois queremos agregar outro valor ao nosso programa de automobilismo".

Donckerwolke também disse que o uso da tecnologia híbrida no WEC também foi um elemento fundamental por trás de sua escolha.

Ele acrescentou: "É muito importante para nós correr e obter um retorno sobre o investimento. E, com isso, não estou me referindo a marketing ou qualquer outra coisa. Refiro-me ao saber tecnológico e também à inspiração para o design".

"Estamos entrando em uma fase em que tudo é possível com novos trens de força, então este é o momento certo para obter, digamos, uma sensação diferente, para nos inspirar. E essa é uma das grandes motivações para entrar nessa categoria de corrida automobilística".

"Mas há também a pesquisa aerodinâmica que estamos fazendo, que é mais aplicável do que, por exemplo, em corridas de roda aberta. Essa é uma disciplina completamente diferente, e é aí que os aprendizados são difíceis de transferir para os veículos normais, que são o nosso negócio principal".

"É por isso que acreditamos na resistência, e também porque sempre identificamos nossos carros como sendo um pouco o grand tourer, os carros de Gran Turismo, ou seja, o motorista cavalheiro".

"E essa é, na verdade, a essência das corridas de resistência. Essa tem sido a disciplina dos pilotos-cavalheiros. Portanto, acreditamos que há compatibilidade absoluta desse ponto de vista também".

Com a Genesis se comprometendo com os carros esportivos por enquanto, o chefe de equipe, Abiteboul, disse que as ideias de um possível programa de F1 estavam muito distantes.

"É uma estratégia de marca", disse ele. "Acho que o que estamos fazendo e o que estamos anunciando agora faz todo o sentido em termos de estratégia de marca. E acho que esse é o foco desses dias, desses anos, é mais do que suficiente para executar isso corretamente".

