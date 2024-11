Lamborghini anuncia saída da WEC em 2025

A Lamborghini sairá do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), encerrando sua participação nas classes Hypercar e LMGT3.

A fabricante italiana não constava da lista de inscritos do WEC 2025, na publicação do grid reduzido de 37 carros para a próxima temporada, na sexta-feira.

Posteriormente, ela anunciou o que descreveu como uma "pausa" em seus programas do WEC com o SC63 LMDh e o Huracan GT3 EVO2.

A Lamborghini citou a mudança nos regulamentos esportivos que determinam que os fabricantes que competem no Hypercar devem ter dois carros para sua decisão depois de colocar em campo apenas um SC63 com seu parceiro, Iron Lynx, em 2024.

A empresa italiana declarou que o novo regulamento "altera os termos em que a Lamborghini entrou no campeonato este ano e não está mais alinhado com a estratégia da empresa".

"A Lamborghini, portanto, avaliou suas opções e optou por ficar de fora do FIA WEC de 2025, enquanto permanece comprometida com o desenvolvimento do SC63, continuando no IMSA SportsCar Championship nos Estados Unidos", dizia a declaração.

A empresa deu a entender que deseja retornar ao WEC com o SC63, pois "competir no mais alto nível é uma honra para a Lamborghini Squadra Corse e continua sendo uma ambição para os próximos anos".

A fabricante italiana acrescentou que a saída do WEC permitiria que ele "concentrasse esforços" no desenvolvimento da versão de corrida GT3 do novo 'Temerario' lançado na metade do ano, que deve ser disponibilizado para os clientes em 2026.

A Lamborghini não ofereceu nenhuma explicação sobre como abordará sua campanha na IMSA, que este ano se concentrou nas rodadas de resistência da série, começando nas 12 Horas de Sebring em março.

Não foi feita nenhuma referência à Iron Lynx, que também participou do programa IMSA este ano, após sua troca da Lamborghini pela Mercedes para sua campanha LMGT3 de 2025 no WEC.

Há 18 carros da Hypercar na inscrição do WEC, um a menos do que a lista original para esta temporada.

O desaparecimento da Lamborghini e da Isotta Fraschini, que encerrou sua campanha inaugural em '24 após a etapa de julho em Interlagos, e a mudança da equipe britânica Jota de uma equipe cliente da Porsche para representante de fábrica da Cadillac explicam a redução.

Isso apesar da chegada da Aston Martin e da equipe The Heart of Racing com seu par de Hipercarros Valkyrie AMR-LMH Le Mans.

A queda nas inscrições ocorreu apesar das iniciativas da organização do WEC para abrir espaço para 40 carros.

A Proton Competition, empresa privada alemã, colocará novamente em campo um único Porsche 963 LMDh, apesar de explorar a possibilidade de uma investida maior no Hipercarro.

A Porsche, a Toyota e a Ferrari indicaram suas equipes completas para a próxima temporada após anúncios recentes confirmando seus pilotos.

Isso inclui a equipe da Ferrari dirigida pela AF Corse: o retorno de Robert Kubica e Yifei Ye para correr ao lado do recém-contratado Phil Hanson foi confirmado na quinta-feira.

Apenas um piloto está listado em cada carro para o restante da equipe Hypercar, o que é uma exigência do procedimento de inscrição nesta fase.

A Jota e a Peugeot optaram por essa opção, apesar de terem suas equipes completas. Elas afirmaram que revelarão como seus seis pilotos se alinharão em seus carros em uma data posterior.

A LMGT3 permanece com 18 carros em seu segundo ano, com o desaparecimento dos dois Lamborghini Huracan GT3 EVO2s da Iron Lynx e sua substituição pelo par de Mercedes-AMG GT3s da equipe italiana.

A THOR continua na classe com um Vantage GT3 dirigido pela operação Aston Martin da Prodrive, mas a participante japonesa D'station Racing foi substituída na lista da fabricante britânica.

A Racing Spirit of Leman assume o lugar de um segundo Aston, tendo conquistado as honras da classe GT3 na Le Mans Cup, no projeto de apoio da European Le Mans Series em 2023 com o piloto da Aston de fábrica Valentin Hasse-Clot e Arnold Robin.

A equipe suíça, que leva o título do nome local do Lago Genebra, está saindo do ELMS, onde competiu tanto na LMGT3 quanto na LMP3 em 2024, e já tem experiência no WEC com sua participação em Le Mans na LMP2 em 2020 sob a bandeira da Cool Racing.

O americano Derek DeBoer subirá para a equipe vindo da classe LMGT3 do ELMS. Ben Barnicoat foi nomeado como profissional em um dos dois Lexus RC F GT3s da equipe francesa Auto Sport Promotion.

O britânico é piloto da Lexus desde 2022 e conquistou o título do IMSA GT Daytona Pro na temporada seguinte, dirigindo para a Vasser Sullivan Racing.

O ex-piloto da Toyota LMP1 e Hypercar, Jose Maria Lopez, correrá novamente com o carro irmão da ASP.

Os pilotos de fábrica Agusto Farfus e Maxime Martin serão novamente os dois pilotos profissionais na dupla de BMW M4 GT3s.

Ainda se aguarda a confirmação se a lenda das corridas de motocicleta Valentino Rossi retornará ao WEC para dividir com Martin.

Gregoire Saucy e Marino Sato retornarão à United Autosports para correr em seus McLaren 720S GT3 EVOs.

