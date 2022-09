WEC: Negrão vai ao Japão para duelo direto contra donos da casa

Carregar reprodutor de áudio

Depois de dois meses sem corridas, o Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês) retoma sua temporada 2022 neste final de semana. A etapa é a penúltima a ser cumprida e representará um grande desafio para o brasileiro André Negrão, que lidera o campeonato da classe principal – a Hypercar – ao lado de seus companheiros de equipe na Alpine, os franceses Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere.

As 6 Horas de Fuji, no Japão, serão disputadas em um circuito muito conhecido da Toyota – principal concorrente de André pelo título. Isso porque a pista, que tem como plano de fundo o deslumbrante Monte Fuji – maior montanha do Japão, considerada sagrada pelas religiões tradicionais – é de tutela da gigante da indústria automotiva. Do lado técnico, o circuito também representa um grande desafio para o Alpine A480, já que tem uma das maiores retas do cenário global, com 1,475 km.

Vantagem da concorrência

“Nós sabemos que o desafio é grande, mas temos plena confiança nas nossas capacidades. Vencemos a última etapa em Monza, que também é um circuito veloz, então não vejo motivos para não acreditar em um final de semana positivo em Fuji", disse Negrão.

"Obviamente nossos concorrentes possuem um ótimo conhecimento da pista e um carro tecnologicamente mais atualizado, mas estamos trabalhando para chegar o mais bem preparados possível com nosso pacote para encará-los de frente neste final de semana", completou.

A tripulação do #36 da Alpine, Negrão/Lapierre/Vaxiviere, tem 106 pontos no Mundial contra 96 do #8 da Toyota – com Brendon Hartley, Ryo Hirakawa e Sebastien Buemi. O segundo Toyota do grid, de número 7, soma 76 pontos com os pilotos Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez.

A classificação para as 6 Horas de Fuji está agendada de sexta para sábado, às 2h40 da manhã (de Brasília). Já a corrida tem largada marcada para as 23h do sábado.

