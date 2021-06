António Félix da Costa foi o mais rápido no primeiro dia de treinos para as 8 Horas de Portimão, segunda etapa do Mundial de Endurance da FIA (WEC). O português cravou 1min33s752 a bordo de seu Oreca 07-Gibson para passar à frente de três carros que corriam na classe Hypercar, faltando 10 minutos para o fim da sessão de uma hora e meia.

Por míseros 0s029 o carro #38 foi mais veloz que o #36 de André Negrão, Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere, na segunda posição. O Toyota #8 de Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley teve que se conformar com o terceiro posto.

“Foi um bom começo e acho que estamos com um bom ritmo”, disse Negrão. “Mas o principal é ter um acerto que permita um ritmo veloz e constante para a corrida. São oito horas de prova, então tem muita história pela frente ainda.”

“Amanhã faremos o classificatório e não estamos muito preocupados com posição de largada. Brigar pela pole não é uma obsessão do nosso time. Precisamos estar entre os seis primeiros – porque isso será um indicativo de que o carro tem bom ritmo para andar entre os líderes. O resto é com os pilotos”, concluiu o brasileiro campeão mundial do WEC em 2018/2019 e colunista do Motorsport.com.

Os outros brasileiros que estarão nas 8 Horas de Portimão também tiveram um início promissor. Daniel Serra foi o terceiro com a Ferrari da AF Corse na categoria LMGTE-Pro. Augusto Farfus e Marcos Gomes, companheiros na Aston Martin Racing, foram os quartos colocados na classe LMGTE-Am, enquanto Felipe Fraga, com um Aston Martin da TF Sport, foi o sexto.

Resultados do TL1 em Portimão

