WEC: Toyota vence após Bruno Senna ser 'atropelado' na largada

O carro #7 da Toyota, guiado por Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez conquistou a vitória na etapa do Bahrein do Mundial de Endurance da FIA (WEC) na categoria LMP1. O trio herdou a liderança após um acidente entre o carro #1 da Rebellion, pilotado por Bruno Senna, e a Ginetta #5 de Charlie Robertson, logo no início da prova.

O trio vencedor alcançou sua segunda vitória na temporada 2019/2020 do WEC, após o triunfo conquistado em Silverstone, em setembro. Com isso, o Toyota #7 assume a liderança do campeonato, à frente do #8 da marca japonesa, guiado por Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley.

Na largada, Senna foi tocado por Charlie Robertson e mais tarde precisou visitar a garagem para corrigir um problema na caixa de câmbio. O carro #1 de Senna, Gustavo Menezes e Norman Nato chegou a ficar três voltas atrás do líder, mas com o abandono duplo dos carros da Ginetta, conseguiu se recuperar e terminar a corrida no pódio.

Veja vídeo do incidente:

Na LMP2, a equipe United Autosports, do chefe da McLaren na F1, Zak Brawn, alcançou a vitória com Paul di Resta, Phil Hanson e Filipe Albuquerque. A vitória na categoria GTE-Pro foi conquistada pela Aston Martin dos dinamarqueses Marco Sorensen e Niki Thiim. Na GTE-Am a vitória ficou com a Porsche #56 da equipe Team Project 1.

Veja a classificação completa da etapa do Bahrein do WEC:

