O piloto da Fórmula 2 Franco Colapinto fará sua estreia oficial nos treinos de Fórmula 1 pela Williams no GP da Grã-Bretanha deste fim de semana, substituindo Logan Sargeant no primeiro treino livre da etapa.

O diretor esportivo da Williams, Sven Smeets, disse que a convocação foi uma "recompensa" pelo início promissor de Colapinto em sua temporada de estreia na F2.

O argentino de 21 anos, membro da Academia da Williams, está atualmente em quinto lugar com a MP Motorsport, depois de conquistar sua primeira vitória em Ímola e terminar em segundo lugar nas provas de Barcelona e do Red Bull Ring.

"Franco teve um início muito animador em sua temporada de estreia na F2 e temos o prazer de recompensar seu desempenho nos últimos dois anos com sua primeira sessão de F1", disse Smeets.

"Estamos orgulhosos do nosso talentoso grupo de pilotos na Academia e é importante para nós dar a eles a oportunidade de progredir e ter essas chances importantes à medida que sobem na carreira. Mostrar nosso talento em nossa corrida em casa, em Silverstone, é um bom momento e, é claro, será um grande dia para os fãs argentinos da F1".

Franco Colapinto, Academia Williams Racing Foto de: Agência Holandesa de Fotografia

Colapinto chegou à F2 depois de duas temporadas vitoriosas na F3, chegando ao quarto lugar na última temporada.

Ele também tem experiência em carros esportivos em um currículo que conta com uma passagem pela European Le Mans Series em 2021 ao lado do ex-piloto da Williams, Nyck de Vries, e Roman Rusinov em Paul Ricard.

Ele já teve sua primeira experiência com máquinas de F1 ao testar com o FW45 de 2023 da equipe no teste de jovens pilotos de Abu Dhabi.

Atualmente, a Williams está avaliando as opções para fazer parceria com Alexander Albon em 2025, já que o futuro de Sargeant na equipe é incerto. Tendo expressado sua preferência por um vencedor de GPs, a equipe negocia com Esteban Ocon e seu ex-piloto Valtteri Bottas, enquanto Carlos Sainz continua a avaliar opções que incluem um retorno à Alpine ou à equipe Sauber, que se tornará a Audi em 2026.

"Estou extremamente feliz e este é um momento muito importante em minha vida e em minha carreira", disse. "Estarei o mais preparado possível; darei muitas voltas no simulador e estudarei os detalhes necessários para dirigir o carro deste ano".

"Estou realmente ansioso para experimentar o novo carro depois de guiar o do ano passado em Abu Dhabi. Poder pilotá-lo em uma pista como Silverstone é um privilégio, pois é uma das minhas pistas favoritas e pilotá-lo na corrida em casa da equipe significa muito. Para todos os torcedores argentinos, espero que gostem do TL1 tanto quanto eu vou gostar!".

Max vs Lando: de quem é a culpa? Verstappen é sujo ou Norris peca? Christian Fittipaldi e Vitor Genz analisam GP da Áustria de F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!