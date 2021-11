As 8 Horas do Bahrein fecha a temporada 2021 do Mundial de Endurance da FIA (WEC), e nesta sexta-feira (5) aconteceu em Sakhir o treino de classificação para a prova deste sábado. Como esperado, os Toyotas dominaram a sessão, com o trio do carro #7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway e Jose Maria Lopez na pole position, com o piloto japonês cravando 1min46s250.

Na segunda colocação o carro #8 do mesmo time, a 0s290 do líder, com Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley.

André Negrão, Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere largarão em terceiro, assim como ocorreu para a corrida do último fim de semana.

“Foi uma boa classificação”, disse Negrão. “Melhoramos nosso desempenho em relação ao classificatório da semana passada. Novamente, os Toyota são favoritos, mas a gente tem condições de brigar pela vitória”, completou o brasileiro que busca terminar a temporada com um novo pódio, o que lhe garantiria 100% de aproveitamento no ano de estreia dele e da equipe francesa na categoria principal, a Hypercars.

O #22 de Philip Hanson, Fabio Scherer e Filipe Albuquerque largará na frente na classe LMP2. Na LMGTE PRO, Kevin Estre, Neel Jani e Michael Christensen largarão na pole position. Daniel Serra, que tem como companheiro Miguel Molina, será o quarto no grid.

A Ferrari #47 de Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Antonio Fuoco é a pole da classe LMGTE AM. Felipe Fraga será o quinto no grid, junto com os companheiros Ben Keating e Dylan Pereira. Em sexto, aparecem Augusto Farfus, Marcos Gomes e Paul Dalla Lana. Os brasileiros desta classe competem com um Aston Martin.

A etapa de encerramento do WEC tem largada marcada para 8h deste sábado (6), e contará com transmissão da plataforma de streaming Star+.

Resultados

Qualifying results (GTE Pro and Am):

