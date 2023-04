Após demonstrar força e ser um dos principais destaques da classe LMP2 na abertura da temporada do WEC (Campeonato Mundial de Endurance, na sigla em inglês), Pietro Fittipaldi disputou no último final de semana a segunda etapa de 2023, as 6 Horas de Portimão, em Portugal.

O brasileiro, que corre ao lado de David Heinemeier-Hansson e Oliver Rasmussen pela equipe JOTA Sport, conseguiu mostrar um ritmo muito forte, que ajudou a equipe a ganhar posições e terminar a disputa com a segunda melhor volta da corrida, obtida pelo brasileiro.

Nesta etapa, a equipe britânica classificou na sexta fila da classe LMP2. O brasileiro foi o responsável por fechar a corrida para o time do carro número 28, terminando na oitava colocação. A escuderia elogiou seu desempenho, principalmente com ultrapassagens importantes no fim da corrida para conquistar o oitavo lugar, e também por conta da volta mais rápida de Pietro, a segunda melhor da divisão.

“Terminamos com a oitava colocação. Tivemos um ritmo forte e fizemos a segunda melhor volta da corrida. O resultado não foi o esperado, pois temos velocidade para andar ainda mais na frente, mas vamos trabalhar para a próxima etapa, daqui duas semanas em Spa-Francorchamps”, disse Pietro.

É a segunda vez que Pietro e o time do carro número 28 da JOTA termina uma etapa do Mundial na zona de pontos. Assim, a equipe aparece na oitava colocação do campeonato do WEC somando 21 pontos.

A terceira etapa do Campeonato Mundial de Endurance está marcada para o dia 29 de abril, com a disputa das 6 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Abaixo, você vê o resultado completo das 6 Horas de Portimão, com pódio de Toyota, Ferrari e Porsche, nesta ordem, na classe principal: