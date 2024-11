WEC: Nicolas Costa reflete sobre temporada de estreia positiva

A última etapa do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) da FIA, as 8 horas do Bahrein, que aconteceu no sábado (02/11), teve o brasileiro Nicolas Costa finalizando a prova na sexta colocação com o McLaren 720s EVO #59 da United Autosports, guiado também pelo britânico James Cottingham e pelo suíço Gregoire Saucy.

A prova iniciou com os carros da United largando nas duas primeiras posições. O trio de Nicolas chegou a liderar em alguns momentos, mas a prova foi paralisada diversas vezes pela entrada do safety car. Mesmo assim, o brasileiro conseguiu se manter no top-10, chegando na sexta posição entre os LMGT3.

A vitória da classe ficou com o Ferrari 296 #55 da Vista AF Corse, com o francês François Herlau, o americano Simon Mann e o italiano Alessio Rovera. No Hipercarro, o #8 da Toyota venceu na geral com o trio formado por Sebastién Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirawaka.

Costa, que fez sua temporada de estreia no WEC, teve o peso de representar a McLaren. O desafio era recolocar o time entre os principais da categoria, incluindo alguns oficiais de montadoras. A McLaren não disputava o Mundial há 26 anos.

O piloto carioca vê com bons olhos o primeiro ano no WEC: “Foi a realização de um sonho em poder competir nesse nível com a McLaren. Aprendi e cresci muito como pessoa e profissional. Acho que foi uma boa temporada, uma estreia com evolução constante para a equipe. O carro foi bem desenvolvido e tivemos várias chances de vitórias e pódios, só faltou um pouco de sorte para chegar lá”, resumiu.

“Agora, no Bahrein, acabamos sendo prejudicados pelo último safety car e caímos para a sexta posição. Mesmo assim, estou bem contente com a minha performance nessa prova final. Espero estar de volta do Mundial no próximo ano e continuar essa jornada incrível”, finalizou Nicolas, que retorna ao Brasil e deve disputar algumas provas em outras categorias até o fim do ano.

