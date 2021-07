A Toyota sobreviveu a um grande susto e conquistou a terceira vitória no WEC em Monza, na categoria Hypercar, à frente da Alpine. Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria López lideraram da pole position e não foram incomodados durante a maior parte da corrida.

No entanto, houve drama no início da penúltima hora, quando o piloto japonês do trio se arrastou até parar na longa reta após a segunda curva de Lesmo com suspeita de problema técnico, permitindo que o Glickenhaus de Romain Dumas passasse e assumisse a liderança com 40 segundos de vantagem.

Hypercar e LMP2

A corrida parecia guardar uma disputa apertada, pois Conway precisaria de um splash-and-dash tardio para ir até a linha de chegada, mas uma bandeira amarela em toda a pista para recuperar os destroços acabou com as chances de uma disputa final para a vitória entre Toyota e Alpine.

O britânico ganhou uma parada livre e saiu das boxes quase um minuto à frente de Matthieu Vaxiviere, que pilota o mesmo carro do brasileiro André Negrão. Ele, o francês e Nicolas Lapierre terminaram em segundo lugar, dando à equipe seu melhor resultado em conjunto.

“Na nossa categoria é evidente a diferença de desempenho dos carros híbridos para o nosso, especialmente os Toyota", disse André. "Até aqui a gente conseguiu se manter na briga. Le Mans é uma pista ainda mais desafiadora e com uma corrida de 24 horas de duração acredito que podemos ter chances melhores se não tivermos imprevistos ou quebras. Vamos pra cima.”

Pipo Derani, outro que representa o país na categoria máxima, teve problemas na ignição de seu carro, pilotado junto a Gustavo menezes e Olivier Pla, e abandonou.

A LMP2 contou com a vitória de Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Fabio Scherer pela WRT. O trio, inclusive, terminou à frente do Hypercar de Dumas, Franck Mailleux e Richard Westbrook.

GTE Pro e GTE Am

A Porsche negou à Ferrari a vitória no GTE Pro na casa da equipe italiana, com Kevin Estre e Neel Jani marcando sua segunda vitória da temporada, após recuperar a liderança perdida com três horas de corrida.

O pit stop mais rápido da montadora alemã permitiu que voltassem na ponta e garantissem uma vitória ainda confortável.

James Calado e Alessandro Pier Guidi ficaram com o segundo lugar. Completaram o pódio Richard Lietz e Gianmaria Bruni. O brasileiro Daniel Serra ficou em quarto junto ao companheiro Miguel Molina.

Apesar da decepção na GTE Pro, a Ferrari conquistou a vitória na GTE Am, com François Perrodo, Nicklas Nielsen e Alessio Rovera cruzando a linha com 45 segundos de vantagem sobre os adversários.

A batalha pelo segundo lugar foi decidida na última volta e quem se deu a melhor foi o trio com dois brasileiros, Augusto Farfus, Marcos Gomes e Paul Dalla Lana, da Aston Martin, derrotaram Tomonobu Fujii, Satoshi Hoshino e Andrew Watson.

Ben Keating, do mesmo carro de Felipe Fraga, liderou a corrida desde pole position, mas pagou o preço de estender seu segundo stint além da vida útil esperada dos pneus, com o dianteiro esquerdo de seu carro estourando em alta velocidade e destruindo a carroceria.

Resultado final:

