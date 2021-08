No último final de semana, a Toyota completou um teste bem-sucedido com seus dois hipercarros GR010 HYBRIDs em Spa-Francorchamps antes das 24 Horas de Le Mans, marcada para este mês de agosto.

Os dois carros da classe LMH tiveram suas checagens finais de sistema em preparação para o dia de teste em Le Mans no próximo domingo (15), que abre a semana de atividades para a prova mais importante do automobilismo mundial em 21 e 22 de agosto, valendo pontuação dobrada para o Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Cada carro andou aproximadamente 200 quilômetros dentro do circuito belga entre sábado e domingo, nas mãos de Brendon Hartley e Kamui Kobayashi. A chuva no sábado atrasou o início do teste, que foi completado apenas no dia seguinte.

O diretor técnico da Toyota Gazoo Racing Europa, Pascal Vasselon, disse: "O teste correu tranquilamente, sem surpresas. Fizemos checagens em diversos sistemas para garantir que tudo está em ordem antes do teste em Le Mans".

"Tudo correu bem, apesar do tradicional clima de Spa, e checamos os itens finais na preparação para Le Mans, e mal podemos esperar para começar o evento com o dia de testes".

O carros voltaram à sede da Toyota Gazeoo em Colônia após o teste, com os equipamentos da marca indo direto para Le Mans.

A Toyota tradicionalmente usa Spa para seu teste pré-Le Mans, já que a pista fica a aproximadamente 90 minutos de sua sede na Alemanha. A sessão foi marcada antes de Vasselon admitir preocupações com a confiabilidade do novo design do LMH, que veio à tona nesta temporada após a etapa do WEC em Monza.

O carro vencedor #7, que Kobayashi divide com Mike Conway e José Maria Lopéz, perdeu aproximadamente um minuto com uma falha eletrônica, forçando o piloto japonês a parar o carro na pista para fazer um reset eletrônico total.

O outro carro, que Hartley divide com Sébastien Buemi e Kazuki Nakajima, sofreu com problemas no sistema de combustível, deixando-os 43 voltas atrás do vencedor da corrida no final da prova de seis horas.

Buemi e o piloto de testes da Toyota, Nyck de Vries, perderão o dia em Le Mans porque estarão correndo pela Nissan e Mercedes, respectivamente, na rodada final da Fórmula E em Berlim.

O dia de testes volta à programação de Le Mans neste ano após sua remoção em 2020 como resultado da pandemia da Covid-19.

