A TOYOTA GAZOO Racing celebrou a vitória nas 6 Horas de São Paulo neste domingo (14), no Autódromo de Interlagos. O trio do Toyota GR 010 Hybrid #8, formado por Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, tomou a liderança da prova na terceira hora de disputa na capital paulista, e abriu vantagem em relação aos adversários para garantir a vitória, a segunda da fabricante no Brasil pelo Mundial de Endurance.

O trio mostrou velocidade desde o sábado, e garantiu a segunda posição no grid de largada. O time #8 assumiu a ponta após o outro carro da TOYOTA GAZOO Racing, que contou com Nyck de Vries, Mike Conway e Kamui Kobayashi, precisou fazer uma parada não programada nos boxes, deixando a liderança da disputa.

“Tivemos um final de semana excelente, tanto na classificação quanto na corrida. É nosso primeiro pódio no ano, logo com uma vitória. Estamos tristes pelo carro #7, pois estavam muito rápidos durante o final de semana todo, mas eles conseguiram o quarto lugar. Estamos felizes por maximizar o resultado. Sempre nos preocupamos com os pneus. Alguns carros foram mais rápidos em alguns momentos, mas vencemos a corrida”, disse Buemi, que fechou a disputa em Interlagos.

Responsável por iniciar a disputa da prova em Interlagos neste domingo, Brendon Hartley destacou que a administração dos pneus foi um dos desafios enfrentados ao longo da prova.

“Na largada, optei por frear mais tarde e passei reto, evitando qualquer incidente com Mike (Conway). A gestão do carro foi muito difícil, então optamos por fazer um stint duplo. O carro #7 estava voando no começo da corrida”, comentou Hartley, logo após a disputa da prova na capital paulista.

O carro de De Vries, Conway e Kobayashi largou da pole position, e fez uma corrida de recuperação. Depois de ficar uma volta atrás, o trio do Toyota #7 mostrou um ritmo rápido para avançar no pelotão e completar a maratona de seis horas de disputa com a quarta colocação, pouco mais de um minuto distante dos companheiros de TOYOTA GAZOO Racing e vencedores da corrida.

“A gente tinha um carro muito forte durante todo o dia, eu errei na bandeira amarela, tive que cumprir uma punição, mas conseguimos voltar ao topo. Porém, no final do meu stint, perdi potência, então o time tentou consertar. Mas aí perdemos muitas posições no pit stop. Depois conseguimos uma ótima prova de recuperação para garantir um quarto lugar”, disse Conway.

A próxima etapa do WEC será a Lone Star Le Mans, corrida marcada para o Circuito das Américas, em Austin, nos Estados Unidos, no dia 1º de setembro.

