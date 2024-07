Foram longos anos de espera, mas o Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) finalmente retornou a São Paulo no último fim de semana, com o autódromo de Interlagos recebendo a tão aguardada prova.

As expectativas já estavam altas semanas antes do evento, com a promessa da organização em trazer o "Espírito de Le Mans" a São Paulo, prometendo um fim de semana muito diferente do que estamos acostumados a ver nas outras categorias internacionais que correm no Brasil, como a Fórmula 1 e a Fórmula E.

E, inegavelmente, o objetivo foi cumprido. O evento foi considerado um sucesso, pelos pilotos e equipes, pela imprensa que esteve presente ao longo do fim de semana e pelo público, parâmetro mais importante de todos.

Segundo a organização, foram mais de 73 mil ingressos vendidos para os três dias do evento, um número que superou as expectativas deste que vos escreve. A título de comparação, o GP de São Paulo de Fórmula 1 do ano passado teve 267 mil pessoas ao longo do fim de semana, enquanto o ePrix da Fórmula E de março deste ano teve 25 mil.

Considerando que estamos falando de um campeonato que não visitava o Brasil há uma década, e de um estilo de corrida que possui menos visibilidade que as categorias de fórmula, são números que impressionam.

Dentro das pistas não é preciso falar muito: como já era esperado, tivemos uma das melhores provas do ano, com emoção do começo ao fim graças às características de Interlagos, em especial o fato de ser a menor pista do calendário. O mítico traçado brasileiro foi elogiado por pilotos como Valentino Rossi, e a própria organização do WEC, com o presidente do Automóvel Clube do Oeste, Pierre Fillion, chamando a pista de "mágica".

Fora delas, o sucesso se repete. A combinação de uma prova de alto nível com um grande número de atividades extrapista para o público caiu nas graças de quem estava no autódromo. Com uma corrida de longa duração, as pessoas puderam curtir o que estava rolando na pista como também as atividades da Fan Zone, com atrações musicais, praça de alimentação e outras opções.

Mesmo a imprensa, sempre o grupo mais difícil de se agradar, saiu feliz. Entre os jornalistas brasileiros, o ponto de destaque foi encontrar uma categoria do mais alto nível de pilotos com menos amarras e restrições do que a F1. Para os estrangeiros, muitos destacaram a mítia que existe em torno de Interlagos e como o fator pista contribuiu para uma grande prova.

No final das contas, a combinação entre os promotores locais, a própria organização do Campeonato Mundial de Endurance, e a prefeitura de São Paulo, representada principalmente pelo seu braço de eventos, a SPTuris, resultando em um evento que consolida ainda mais o papel de São Paulo como um dos principais palcos do esporte a motor mundial.

Para os próximos anos, a expectativa segue a dita pelos próprios organizadores ao longo do fim de semana: aumentar cada vez mais o público e aprimorar onde pode ser melhorado. Até porque a primeira edição foi um sucesso.

