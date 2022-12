Ex-chefe da Renault na F1 deve assumir comando da Hyundai no WRC

Carregar reprodutor de áudio

Conhecido no mundo da Fórmula 1 por ter assumido o cargo de chefe de equipe da Renault, antes do time se tornar Alpine, Cyril Abiteboul agora aparece como o mais cotado para comandar a Hyundai no Mundial de Rally.

Fontes do Motorsport.com entendem que Abiteboul emergiu como o candidato de sucesso após a longa busca da marca por um novo líder. A Hyundai está em busca de um novo líder desde que o chefe de longa data, Andrea Adamo, deixou a marca sul-coreana em dezembro do ano passado.

O francês substituirá efetivamente o compatriota Julien Moncet, ex-chefe do powertrain da equipe, que foi promovido a líder de fato sob o título de vice-diretor de equipe. Moncet indicou no Rally do Japão no mês passado que é improvável que seu futuro na função continue.

Abiteboul se junta à equipe com uma vasta experiência em automobilismo, tendo liderado a equipe Caterham F1 de 2012 a 2014 antes de voltar para a Renault, onde iniciou sua carreira. Na marca francesa, Abiteboul trabalhou para liderar sua equipe e sair antes do time trocar de nome, se tornando Alpine em 2021.

Desde que deixou a equipe de F1, Abiteboul trabalhou como consultor de automobilismo para a fabricante de motores Mecachrome, que fornece unidades de potência para a Fórmula 2 e a Fórmula 3.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Tomasz Kaliński

Esta nova posição na Hyundai fará com que Abiteboul trabalhe em carros de rally e turismo pela primeira vez em sua carreira. Abiteboul se junta à Hyundai após uma temporada agridoce de 2022 no WRC, que resultou na perda de títulos de pilotos e fabricantes após o difícil nascimento de seu novo híbrido i20 N Rally1.

Apesar de estar até seis meses atrás de sua oposição no início do ano, a Hyundai conquistou cinco vitórias em ralis, o máximo que já conquistou em uma única temporada do WRC. A Hyundai terminou em segundo lugar na série ETCR de carros de turismo totalmente elétricos, enquanto sua equipe BRC comandada pelo Elantra N TCR guiou Mikel Azcona à coroa final do WTCR.

A primeira saída competitiva de Abiteboul no comando chegará no próximo mês, quando a temporada 2023 do WRC começar em Monte Carlo, com a Hyundai implantando uma nova formação de pilotos, incluindo Thierry Neuville, Esapekka Lappi, Craig Breen e Dani Sordo.

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #207 – ‘Era Verstappen’ tem prazo de validade na F1?