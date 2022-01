O piloto do WRC, da M-Sport, Adrien Fourmeau se envolveu em um grande acidente nesta sexta-feira (21), durante o Rali de Monte Carlo, primeira etapa do Mundial que acontece neste fim de semana no sul da França. O incidente aconteceu no início da especial Ruhr/Bay.

Ao aproximar-se de uma curva à direita bastante rápida, o Ford Puma atingiu uma barreira e voou para o lado oposto da estrada. O guard-rail pouco ajudou nessa situação, já que o carro, que capotou imediatamente após o contato, voou para o outro lado da encosta. Piloto e o navegador, Alexandre Coria, estão bem.

Confira as imagens:

O estado do carro após o acidente.

