WRC aposenta o número 43 em homenagem a Ken Block

O Campeonato Mundial de Rally da FIA (WRC) anunciou nesta sexta-feira que irá aposentar o número 43 da categoria como forma de homenagem ao piloto Ken Block, morto na última segunda-feira (02).

Block notoriamente usou o número 43 em uma carreira que incluiu 25 largadas na principal categoria do rally mundial, tendo como melhor resultado uma sétima colocação no Rally México de 2013.

No último dia 02 de janeiro, Block sofreu um acidente com uma moto de neve e não sobreviveu aos ferimentos, morrendo aos 55 anos.

O americano, que se tornou uma estrela global graças à série de vídeos Gymkhana, publicados no YouTube, também usou o número em outras categorias que competiu, como o Campeonato Americano de Rally, o Global Rallycross Championship e o Mundial de Rallycross da FIA.

No ano passado, Block perdeu por pouco a disputa contra Brandon Semenuk pelo título do Campeonato Americano de Rally, com um total de quatro triunfos em eventos e 65 vitórias em estágios.

A decisão do WRC de remover o número 43 é a mais recente em uma série de homenagens ao americano ao longo desta semana. O presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, disse que aposentar o número para a temporada 2023 é um tributo apropriado para um piloto que ele considera "uma lenda viva".

Ken Block Photo by: Sutton Images

"Devida à enorme contribuição de nosso grande amigo Ken Block ao esporte a motor, e o fato dele ter sido considerado com tanto apreço pelas pessoas ao redor do mundo, é totalmente apropriado que seu número 43 seja aposentado a partir da temporada 2023 do Campeonato Mundial de Rally", disse Sulayem.

"Por mais que pareça um gesto pequeno, esperamos que isso traga algum conforto para sua família e amigos neste momento. Ken era uma lenda viva e a memória de seu verdadeiro legado viverá conosco para sempre".

Jona Siebel, diretor de promoção do WRC, disse: "O impacto que Ken teve no rally ao falar do nosso esporte para toda uma nova audiência não pode ser subestimado".

"Para Ken, o engajamento dos fãs era algo prioritário, o que o tornou uma figura amada no Mundial de Rally. Como esporte, aposentar o número 43, que virou sinônimo de Ken, é uma pequena marca do nosso respeito pela família, amigos e fãs de Ken".

Após a confirmação de sua morte, Block foi amplamente homenageado pelo mundo do esporte a motor, com a lenda do WRC Sébastien Ogier o descrevendo como "um visionário".

