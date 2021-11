Ogier é octa do Mundial de Rally após vencer em Monza, na Itália

Em sua última temporada como piloto integral do WRC, o Campeonato Mundial de Rally, Sébastien Ogier, da Toyota, conquistou seu oitavo título na categoria após vencer o evento de Monza, Itália, neste fim de semana.

O francês de 37 anos até teve um contratempo, após atingir o muro na histórica curva inclinada do circuito, que sedia o GP de Fórmula 1, mas completou os três estágios finais para bater seu companheiro Elfyn Evans, do País de Gales, no rally e também no campeonato.

Ogier assegurou sua quinta vitória na temporada com uma vantagem de 7s3 sobre Evans depois de uma grande batalha de três dias na 'Velha Bota'. Para se ter uma ideia, a liderança mudou de mãos seis vezes ao longo da disputa.

No fim das contas, glória para o francês, que agora partirá para uma 'semi-aposentadoria', disputando alguns eventos do WRC com a Toyota em 2022. Além disso, ele se despede de seu navegador e compatriota Julien Ingrassia, que o 'guiou' por 16 anos.

"Não sei o que dizer... É fantástico", afirmou Ogier após confirmar o octacampeonato em Monza. Antes, o piloto venceu as temporadas de 2013 a 2016, com a Volkswagen; 2017 e 2018, com a Ford; e 2020, com a Toyota, também com o modelo Yaris WRC.

Ademais, a Toyota foi a equipe campeã, consagrando o chefe Jari-Matti Latvala em seu primeiro ano no comando do time. O finlandês, aliás, corria no WRC em tempo integral até o fim de 2019 e foi companheiro de Ogier, chegando a rivalizar com o francês. O WRC volta em 20/1/2022 em Mônaco.

Lista completa dos vencedores de títulos no Campeonato Mundial de Rally:

Piloto Nº de títulos TEMPORADAS 9 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 8 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 4 1986, 1987, 1991, 1993 4 1996, 1997, 1998, 1999 2 1980, 1982 2 1988, 1989 2 1990, 1992 2 2000, 2002 1 1977 1 1978 1 1979 1 1981 1 1983 1 1984 1 1985 1 1994 1 1995 1 2001 1 2003 1 2019

