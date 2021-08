VÍDEO: Piloto deixa Rally da Bélgica após forte batida; veja

Adrien Fourmaux foi forçado a abandonar o Rally da Bélgica depois de sofrer um acidente na terceira etapa da visita do WRC ao país. O piloto da M-Sport Ford perdeu a traseira de seu Fiesta em uma rápida e longa curva para a esquerda, resultando em um acidente em alta velocidade quase à vista do final. A batida foi tão forte que as câmeras do carro cortaram.

O veículo acabou parando em uma vala ao lado da estrada lamacenta de asfalto na etapa de Kemmelberg de 23,62 km.

O piloto e o navegador Renaud Jamoul saíram ilesos do acidente, mas o mesmo não se pode dizer do carro, que sofreu danos. Não está claro se Fourmaux voltará à ação sob as regras de reinicialização amanhã. O francês corria em sétimo no geral, 8,6s atrás do líder do campeonato, Sebastien Ogier, antes da colisão.

"Infelizmente, depois de um giro fora da estrada, Adrien Fourmaux foi forçado a se retirar por hoje", disse um comunicado da M-Sport no Twitter.

