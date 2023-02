Carregar reprodutor de áudio

Sebastian Vettel revelou que tem uma “enorme” admiração pelos pilotos de rali e acredita que eles não recebem os holofotes que merecem.

O recém-aposentado piloto de Fórmula 1 discutiu seu fascínio pelos ralis antes da Race of Champions deste fim de semana na Suécia, onde compete ao lado de antigos e atuais pilotos do Campeonato Mundial de Rally, como Sebastien Loeb, Thierry Neuville, Petter Solberg e Oliver Solberg.

Vettel revelou que acompanha regularmente o WRC e está maravilhado com as habilidades necessárias para competir na disciplina.

O vencedor de 53 GPs de F1 encerrou sua carreira na categoria no final da temporada passada, mas já havia sugerido que o rali poderia ser algo que ele gostaria de tentar no futuro.

“Tenho uma enorme admiração pelos pilotos de rali. Acho que é uma habilidade incrível”, disse Vettel.

“Este é um pequeno vislumbre do que pode ser fazer um rali, mas parece que eu chego com uma chave de fenda e um martelo, como duas ferramentas, enquanto eles chegam à curva 1 com toda a caixa de ferramentas, o que quer que aconteça, eles têm a ferramenta de ajuste certa.

“Acho um grande esporte. Existe o elemento de corrida e a habilidade, mas é muito diferente em muitos aspectos.

“O rali é um grande esporte, uma grande habilidade. Acho os pilotos ótimos. Eles não recebem os holofotes que merecem.

“A F1, como eu disse anteriormente, é muito popular, o rali é popular, mas talvez mais nos países nórdicos, mas merece ser muito popular em todo o mundo porque a habilidade é incrível.

“A disciplina também é muito diferente como esporte.

“Me daria muito trabalho, mas talvez possa tentar algo depois de um tempo, caso não competir mais começasse a coçar… seria um grande desafio.”

Sebastian Vettel, Team Germany Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Questionado se acompanha o WRC, ele disse: “Sim, sempre acompanhei um pouco.

“Nem todos os detalhes, mas geralmente os ralis e as etapas, e muitos jovens estão chegando.

“E eu me lembro dos dias, desculpe Petter [Solberg, presente na coletiva de imprensa] quando Petter estava ganhando e competindo.

“Portanto, não é como se eu tivesse crescido com ralis, mas de alguma forma eu sempre gostei e apenas admirei que você vai tão rápido sem freios e limites de pista e apenas o que quer que esteja ao seu lado não importa o tipo de coisa. Portanto, seja qual for o terreno, sejam quais forem as condições. Sim, há um enorme fascínio.”

Se Vettel optar por uma incursão nos ralis no futuro, ele não seria o primeiro piloto de F1 a fazer isso. Kimi Raikkonen, seu ex-companheiro de equipe na Ferrari, somou 22 largadas no WRC de 2009 a 2011, marcando o melhor resultado com um quinto lugar no Rali da Turquia em 2010.

