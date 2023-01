Carregar reprodutor de áudio

A Hyundai Motorsport confirmou nesta quinta-feira (12) a contratação de Cyril Abiteboul, ex-chefe da Renault na Fórmula 1, como novo comandante da equipe da montadora e suas clientes no Campeonato Mundial de Rally da FIA (WRC).

Como divulgado no mês passado, o francês havia surgido como o candidato para liderar os projetos da Hyundai no automobilismo após uma longa busca pelo substituto de Andrea Adamo, devido à sua saída em dezembro de 2021.

Abiteboul agora liderará o time da montadora sul-coreana no WRC e suas equipes clientes, assumindo o papel de Julien Moncet, que foi promovido da área de motores para a vice-chefia da equipe após a saída de Adamo.

O francês de 45 anos se junta a uma equipe trazendo uma longa experiência no esporte, tendo liderado a Caterham na F1 entre 2012 e 2014 antes de voltar à Renault, onde havia iniciado sua carreira no esporte.

Na montadora francesa, Abiteboul foi subindo até assumir a chefia da equipe de F1 em 2017, saindo antes de sua renomeação para Alpine em 2021. Desde a sua saída da Renault, Abiteboul vinha trabalhando como conselheiro para a Mecachrome, que fornece motores para a Fórmula 2 e 3.

O novo papel na Hyundai fará com que Abiteboul expanda seu portfólio, em sua primeira incursão pelo mundo do rally.

"Estou muito feliz pela oportunidade de me juntar à Hyundai Motorsport como chefe de equipe", disse. "No esporte a motor, assim como em suas outras atividades, a Hyundai está cautelosamente construindo seu papel de liderança".

"Estou animado com a perspectiva de fazer isso, liderando os programas do WRC e equipes clientes, onde a equipe já provou ser uma forte competidora. Mal posso esperar por essa imersão na comunidade do rally, descobrindo mais sobre esse esporte espetacular. A Hyundai me deu apoio total para que essa transição seja a mais tranquila possível. Mal posso esperar para começar".

Cyril Abiteboul, Hyundai Motorsport team principal Photo by: Hyundai Motorsport

O anúncio também confirmou que Moncet, que liderou a Hyundai em cinco vitórias no WRC em 2022, o maior número da marca em um mesmo ano, seguirá com a montadora. O francês assumirá um novo papel "relacionado às tecnologias futuras da Hyundai Motorsport".

Sean Kim, presidente da Hyundai Motorsport, disse: "A experiência de Cyril na Fórmula 1 nos ajudará a explorar novas oportunidades de crescimento e melhorias, enquanto buscamos uma luta mais intensa por títulos no WRC, além do apoio às nossas equipes clientes".

"Daremos a ele o tempo para se aclimatar, descobrir o ambiente e, com o tempo, fazer sua a função de chefe de equipe. Quero agradecer a Julien Moncet, que assumiu o papel na temporada passada com determinação. Sob sua liderança, conquistamos cinco vitórias e construímos um momento positivo na segunda metade do ano".

"Não tenho dúvidas de que o pessoal técnico da Hyundai Motorsport, junto com Cyril, demonstrarão uma liderança mais forte e clara no futuro através da cooperação próxima com a equipe global de pesquisa e desenvolvimento da Hyundai Motor Company".

A primeira participação competitiva de Abiteboul em sua nova função acontecerá já na próxima semana, quando o WRC abrirá a temporada 2023 com o Rally Monte Carlo, em Mônaco.

