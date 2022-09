Carregar reprodutor de áudio

A GB3, campeonato britânico de Fórmula 3, realizou neste fim de semana a penúltima rodada tripla do campeonato, no circuito de Brands Hatch, na Inglaterra. A pista britânica foi palco na manhã deste domingo (11) do sexto pódio de Roberto Faria (Carlin) na atual temporada.

Após cruzar a linha de chegada da corrida 3 em terceiro lugar, Faria se consolidou na quarta posição do campeonato de pilotos, com 305,5 pontos, apenas 6,5 pontos do terceiro colocado.

“Foi um fim de semana de altos e baixos, que felizmente terminou com um resultado positivo. Tive uma classificação complicada e o que prejudicou as duas primeiras corridas. Terminei a corrida 1 em 18º e a corrida 2 em 9º, resultados longe do que eu julgo como bons. Mas do que nunca, a corrida 3 precisava ser diferente. Fui focado em assegurar a terceira posição no campeonato”, afirmou Roberto.

A corrida 3, portanto, era a última chance de Faria, neste final de semana, de obter bons pontos para o campeonato. Depois de largar da sétima posição, o brasileiro pulou para o quarto lugar e, neste momento, a prova foi interrompida por uma bandeira vermelha devido a um incidente ainda na primeira volta. No reinício, Roberto posicionou-se bem e conquistou mais uma posição, assegurando o terceiro lugar na corrida.

“Brands Hatch não é uma pista fluida e sim muito travada, eu estava largando da sétima posição, então sabia que deveria aproveitar as chances e foi o que fiz. Foi uma corrida movimentada, mas tive duas boas largadas e, olhando para o fim de semana no geral, capitalizei bons pontos para o campeonato. Donington é a próxima e última etapa e estou confiante de que conseguirei finalizar com chave de ouro”, completou o piloto brasileiro da Academia da Sauber.

A última etapa da GB3 está marcada para os dias 15 e 16 de outubro, em Donington Park, que, de fato, promete ser uma rodada tripla favorável a Roberto Faria. O carioca possui um retrospecto positivo nesta pista, nesta temporada. Em maio, conquistou um segundo lugar e a volta mais rápida na terceira prova.