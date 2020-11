Luca Marini, meio-irmão de Rossi, garante vaga na MotoGP em 2021

Luca Marini, meio-irmão de Valentino Rossi, correrá na MotoGP em 2021 ao lado de Enea Bastianini na Avintia, depois de assinar contrato com o time que utiliza equipamento Ducati.

O piloto que corre pela equipe VR46 de Rossi na Moto2 e venceu três vezes este ano, estavaá ligado à vaga há algum tempo.

O campeão de Moto2 de 2014, Tito Rabat, tem contrato com a Avintia para 2021, mas o seu lugar nunca foi garantido, parecendo mais ameaçado à medida que as discussões entre a equipe e a VR46 se intensificaram nas semanas seguintes às rodadas de Misano.

Neste sábado, durante o GP da Europa, a Ducati completou oficialmente sua lista de pilotos de 2021 com o anúncio da contratação de Marini e Bastianini.

"Ter a grande oportunidade de correr na MotoGP em 2021 é um sonho e um desejo que todos os pilotos têm desde pequenos", disse Marini.

"Nestes anos com a Sky Racing Team VR46 acumulei muita experiência e graças a ela cresci e alcancei os meus primeiros resultados importantes."

Bastianini acrescentou: "Correr no MotoGP é um sonho e estou muito feliz por poder fazer isso com a Ducati, uma marca da qual sou um grande fã desde os dias do meu ídolo Casey Stoner."

A atual dupla da Pramac, Jack Miller e Francesco Bagnaia, vai subir para a equipe de fábrica para substituir Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci.

