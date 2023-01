Carregar reprodutor de áudio

O ator americano Frankie Muniz não é estranho às corridas, mas está se aventurando em uma competição em tempo integral em uma categoria de stock car pela primeira vez em 2023.

O célebre ator de séries como "Malcolm in the Middle", "Agente Teen" e do programa "Dancing with the Stars", anunciou que competirá em tempo integral na ARCA Series (considerada a quarta divisão da NASCAR) nesta temporada, com o Ford #30 da equipe Rette Jones Racing.

A temporada começa no dia 18 de fevereiro em Daytona e Muniz participará do teste de pré-temporada deste fim de semana com a equipe na icônica pista da Flórida.

Frankie Muniz Photo by: Athelo Group

“É com o maior entusiasmo, otimismo e gratidão que estou me juntando à Rette Jones Racing para a programação completa da ARCA Series este ano”, disse Muniz. “Desde a infância, meu sonho é correr na NASCAR, e era importante para mim fazer parceria com uma equipe alinhada com meus objetivos e visão de longo prazo, ao mesmo tempo em que oferecia todas as oportunidades imagináveis para crescer mental e fisicamente como piloto.

“Estou ansioso para não apenas demonstrar minha habilidade na pista e o quão sério estou progredindo em minha carreira de piloto, mas também mostrar a meu filho e família o que é perseguir seus sonhos e se reinventar.”

Histórico

A carreira de Muniz no automobilismo remonta a 2004, quando ele correu a Toyota Pro/Celebrity Race em Long Beach, na Califórnia, como participante celebridade, terminando em sétimo. No ano seguinte, ele terminou em terceiro e foi a celebridade com melhor resultado.

Em 2008, Muniz suspendeu a carreira de ator para seguir a carreira de piloto de corrida e competiu na Atlantic Championship.

Ele estreou nas corridas de stock car em 23 de outubro de 2021, no Kern County Raceway em Bakersfield, Califórnia, competindo na série SRL Pro Late Model. Em janeiro de 2022, ele participou do teste ARCA de pré-temporada em Daytona.

Frankie Muniz Photo by: Athelo Group

Muniz esteve envolvido em discussões por meses com várias equipes antes de assinar com a organização co-propriedade do veterano do automobilismo Terry Jones e do ex-chefe de equipe da ARCA Mark Rette.

“Ao longo dos anos, nos orgulhamos de trabalhar com novos pilotos que se adaptaram rapidamente à diversidade da ARCA Menards Series e, sem dúvida, acreditamos que Frankie pode fazer o mesmo”, disse Rette.

“Não vai ser fácil e haverá uma curva de aprendizado, mas com sua paixão, foco e comprometimento, juntamente com as capacidades de nossa equipe, acreditamos que o colocaremos em posição de disputar várias vitórias em 2023.”

