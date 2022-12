Valentino Rossi se junta a equipe de pilotos de fábrica da BMW

Carregar reprodutor de áudio

O seis vezes campeão mundial de MotoGP, Valentino Rossi, mudou para as corridas de carros em 2022 com a equipe WRT, disputando a programação completa do GTWCE na Endurance e Sprint Cup.

Após a mudança do WRT da Audi para a BMW em 2023, a equipe anunciou que ele permanecerá como parte de seu programa GTWCE participando também das 24 Horas de Dubai no próximo mês e das 12 Horas de Bathurst, que abre a temporada do Intercontinental GT Challenge.

No entanto, a BMW foi mais longe e Valentino Rossi juntou-se ao line-up oficial de pilotos da fabricante, o que significa que ele “também estará disponível para participar em mais corridas e testes com carros de competição BMW M Motorsport”.

Isso significa que o piloto de 43 anos também poderá pilotar o M Hybrid V8 LMDh da BMW, que competirá no IMSA no próximo ano com a equipe RLL antes de entrar no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) com o WRT em 2024.

"Estou muito orgulhoso de me tornar um piloto oficial da BMW M e é uma grande oportunidade", disse Rossi.

“No ano passado, comecei a correr seriamente em carros e terminei minha primeira temporada com a equipe WRT, com quem me dei muito bem, e estou muito feliz que a equipe WRT tenha escolhido a BMW M Motorsport como nova parceira."

“Já tive a chance de testar o BMW M4 GT3 duas vezes e a sensação com o carro é muito boa. Acho que podemos ser competitivos na próxima temporada.

"Além disso, a BMW M Motorsport me deu a oportunidade de correr com dois pilotos muito fortes no próximo ano, Maxime Martin e Augusto Farfus. Ainda tenho muito a aprender e melhorar, mas espero estar à altura da tarefa e rápido o suficiente para lutar durante os fins de semana de corrida."

O chefe da BMW Motorsport, Andreas Roos, disse que Rossi era uma "lenda viva" por seus sucessos nas duas rodas, mas acrescentou que "provou que também é um excelente piloto nas quatro rodas".

Valentino Rossi, Team WRT, BMW M4 GT3 Photo by: WRT Team

“Ele mostrou que as corridas de carro se tornaram sua segunda casa no automobilismo e traz toda a sua paixão, habilidade e comprometimento para este novo capítulo de sua carreira”, disse Roos.

"É fantástico que Valentino se junte à nossa família BMW M Motorsport como um novo piloto oficial no próximo ano. Estamos realmente ansiosos para trabalhar juntos - bem-vindo a bordo, Vale!"

Rossi se torna o 21º membro da lista de fábrica da BMW e o terceiro do pool de pilotos do WRT em 2021 a mudar da Audi depois dos campeões do GT World Challenge Sprint, Dries Vanthoor e Charles Weerts. A promoção dos ex-pilotos juniores Dan Harper, Neil Verhagen e Max Hesse ao status de fábrica também foi confirmada no início deste mês.

O trio correu nas corridas GT World Challenge Endurance e NLS em Nurburgring Nordschleife este ano como preparação para as 24 Horas de Nurburgring, e também esteve fortemente envolvido no desenvolvimento do novo carro M4 GT4.

“É isso que a BMW almejava e nós três esperávamos quando nosso programa começou”, disse Harper, campeão da Carrera Cup GB de 2019, que se juntou ao esquema júnior com Verhagen e Hesse para 2020.

“Eles apostaram um pouco em nós, mas evoluímos como pilotos e eles obviamente acham que estamos prontos para o próximo passo”.

Nicky Catsburg não tem mais contrato com a marca antes de uma temporada na qual ele pilotará em tempo integral pela Corvette Racing na classe GTE Am do WEC, mas saídas para ele em carros de trabalho não estão descartadas.

