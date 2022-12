Carregar reprodutor de áudio

Daniel Ricciardo voltará ao antigo ninho no ano que vem e voltará a fazer parte da 'família' Red Bull na Fórmula 1. O alegre homem de Perth saiu no final de 2018, em parte porque não queria ser o segundo piloto atrás de Max Verstappen, mas retornará em 2023 como terceiro piloto.

A escolha de sair não acabou sendo uma jogada feliz com o conhecimento de hoje, embora Ricciardo não pudesse imaginar que, depois de seus anos na Renault, a passagem pela McLaren seria tão decepcionante.

O resultado é uma temporada afastado. Ricciardo atuará como o homem para corridas de exibição no próximo ano e estará em vários GPs como piloto reserva. De acordo com Helmut Marko, não há absolutamente nenhuma ideia subjacente para pressionar Sérgio Perez com a chegada de Ricciardo.

"Não. Sergio mostrou que pode pilotar em um nível muito alto. Se Max não está lá, Sergio está presente. Ele venceu duas corridas este ano por um motivo", disse Marko à Servus TV.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

Segundo o austríaco, as qualidades de Ricciardo são úteis em uma área completamente diferente. “Tem que pensar: somos um grande time. Temos a maior quantidade de patrocinadores de todos as equipes, isso significa que também temos uma quantidade absurda de obrigações em um ano, como corridas com show cars e apresentações na América. Quem melhor para fazer isso do que Ricciardo com seu sorriso, seu shoey e não sei o que mais ele tem a oferecer?” ri o ex-vencedor das 24 horas de Le Mans.

Além disso, Ricciardo também é um valor agregado se ele inesperadamente tiver que substituir um dos pilotos regulares da Red Bull Racing ou AlphaTauri. "Ele terá uma rotina. Isso também é importante se ele tiver que substituir uma de nossas equipes. Então teremos pelo menos um piloto atrás de nós que sabemos que levará o carro até o final. Mas novamente: não é como se quiséssemos pressionar Sergio com isso", conclui Marko.

