O tradicional 100 km dos Campeões aconteceu neste fim de semana no famoso Rancho de Tavullia de Valentino Rossi. E, em meio a algumas das maiores estrelas do motociclismo mundial, o triunfo foi brasileiro! Diogo Moreira e o francês Thomas Chareyre foram os grandes vencedores, superando a dupla de irmãos formada pelo Doutor e Luca Marini.

Apesar de alguns raios de sol que criaram esperanças nas primeiras horas da manhã, o céu permaneceu nublado pelo resto do dia, o que pelo menos poupou os convidados que se reuniram nas colinas da região de Marche para desfrutar de um belo espetáculo, envolto em uma atmosfera amigável de paixão por motores e duas rodas.

Além dos pilotos da pista de terra natal do "Doutor", havia também rostos ilustres, como a alta gerência da Ducati, Davide Tardozzi e Gigi Dall'Igna, bem como aqueles do mundo das quatro rodas que Valentino agora frequenta, ou seja, Pierre Fillon e Frédéric Lequien (CEOs do WEC e do Automóvel Clube do Oeste) e Stéphane Ratel, chefe do GT World Challenge.

Também estavam presentes os companheiros de equipe de Rossi na BMW M Motorsport, Raffaele Marciello (que trocou capacetes com o italiano) e Charles Weerts, acompanhados pelo chefe de equipe da WRT, Vincent Vosse, mas havia muitos rostos conhecidos que tomaram seus lugares nas duas arquibancadas e no pequeno paddock para o início da corrida de 100 km às 14h15, após o Hino Nacional cantado por Clara Rossi, irmã do anfitrião.

Largada Foto de: Mídia VR46

A dupla Moreira/Chareyre deu um show desde o início; na largada - no estilo Le Mans, com os pilotos correndo em direção a suas motos - foi o ídolo local Luca Marini que manteve a liderança durante o primeiro trecho da corrida, antes de ceder o lugar, após cinco passagens, para seu irmão Valentino.

A corrida foi disputada em 5 stints de 5 voltas por piloto e, após as duas primeiras trocas de motos (retorno aos boxes e entrega do transponder ao companheiro de equipe), houve uma mudança na liderança com Moreira/Chareyre assumindo a ponta e se distanciando da dupla Marini/Rossi; Luca teve certa dificuldade na metade da corrida para acompanhar o ritmo do brasileiro, enquanto Valentino cometeu um pequeno erro ao escorregar e perder cerca de 7s.

Isso permitiu que a dupla líder mantivesse sua vantagem e a administrasse sem problemas até a bandeira quadriculada, enquanto Rossi/Marini terminaram em segundo, 8s atrás.

Diogo Moreira Foto de: Mídia VR46

Também foi bonito o desafio pelo último degrau do pódio, que viu Elia Bartolini e Lorenzo Baldassarri despontarem na segunda metade da corrida e terminarem 45s atrás dos líderes, superando a dupla Andrea Migno/Franco Morbidelli, que largou da terceira posição.

Menção de honra para Mattia Pasini/Filippo Farioli, protagonistas de um retorno alucinante da parte de trás do pelotão depois que o "Paso" entrou em contato com Nicolò Bulega na largada, terminando no chão e tendo que arregaçar as mangas para se recuperar. Farioli aproveitou ao máximo as condições especiais da superfície, que depois de algumas passagens já mostrava a linha principal com o preto do asfalto emergindo, proporcionando mais aderência, que permitiu que a dupla retomasse o top 5 à frente de Marco Bezzecchi/Pecco Bagnaia.

Classificação final Foto de: Mídia VR46

