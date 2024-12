MotoGP: Após deixar o grid, Espargaró se aventura no ciclismo

O agora ex-piloto títular da MotoGP, Aleix Espargaró, mudará para o ciclismo profissional após sua aposentadoria das corridas de motocicletas. O espanhol, três vezes vencedor de corridas na categoria rainha, se juntará à equipe de ciclismo profissional Lidl-Trek a partir do início de 2025.

Espargaró é um ávido fã de ciclismo há nove anos, desde que uma lesão nas costas o obrigou a parar de correr, passando a andar de bicicleta para treinar e manter a forma.

Espargaró trabalhará com a Lidl-Trek como embaixador, juntando-se à equipe em "alguns dos eventos de maior prestígio do calendário", de acordo com a equipe.

O ex-piloto da Aprilia terminou em 11º lugar na classificação da MotoGP deste ano, tendo anunciado sua aposentadoria da categoria em maio.

"Decidi me afastar da MotoGP antes do planejado para participar de um programa que se alinha tão bem com a minha paixão", disse Espargaró.

Aleix Espargaró, Lidl-Trek Foto de: Lidl

"Sou profundamente grato à Lidl-Trek por me receber em sua família e me apoiar. Darei a ela tudo o que tenho".

"Vivendo em Andorra, fiz amizade com muitos ciclistas profissionais, o que me inspirou a treinar em um nível mais alto".

Espargaró teve 255 corridas de MotoGP, o que faz dele o piloto com o segundo maior número de largadas, atrás apenas de Valentino Rossi.

Além de seu papel no ciclismo, o espanhol também trabalhará como piloto de testes da Honda na MotoGP.

"Trabalhar com Aleix será incrivelmente gratificante para nós, e especialmente para nossos jovens pilotos", disse o gerente geral da Lidl-Trek, Luca Guercilena.

"Sabemos que ele é um ciclista forte e apaixonado, mas ele também traz experiências e perspectivas diferentes para a equipe. Ele pode ajudar nossos atletas mais jovens a entender e lidar com as pressões que vêm com a competição de alto nível".

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' DUCATI, SENNA e Diogo Moreira

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' Ducati, SENNA e Diogo Moreira

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!