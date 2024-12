O campeão da MotoGP de 2024 Jorge Martín avaliou que a Aprilia deu o "maior" salto nos últimos anos com o protótipo de 2025. O piloto se juntará à equipe na próxima temporada depois de conquistar o campeonato com a Pramac Ducati.

Marc Márquez foi escolhido pela equipe de fábrica da Ducati, fazendo com que Martín tivesse que procurar outro time. O espanhol experimentou a Aprilia pela primeira vez nos testes de pós-temporada em Barcelona e completou 77 voltas, ficando atrás do líder Alex Márquez.

Embora sua situação contratual signifique que ele não está autorizado a falar em detalhes sobre a moto até o início do próximo ano, Martin reconheceu que a fabricante com sede em Noale deu um passo significativo com o protótipo que ele e Marco Bezzecchi pilotarão em 2025.

"Não posso dizer muito sobre a moto, mas a expressão em meu rosto foi vista por todos vocês que estavam lá", disse Martin ao Motorsport.com. "Eu estava feliz e acho que não poderia estar mais feliz do que na Aprilia em qualquer outro lugar".

"Acho que o novo pacote é muito interessante, e o salto que a motocicleta deu é o maior dos últimos anos. O potencial é alto e parece muito bom".

Jorge Martin, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A moto usada no dia de testes em Barcelona foi uma versão inicial da que será levada a Sepang para os testes de pré-temporada no início de fevereiro.

A contratação do campeão mundial pela Aprilia é o ponto culminante de uma reestruturação interna pela qual a fabricante italiana passou em todas as áreas.

A intenção da mudança é reduzir a distância entre a Aprilia e a Ducati, campeã mundial nos últimos três anos e uma das motos mais dominantes de todos os tempos, com 19 vitórias em 20 possíveis em 2024.

"A Aprilia tem o compromisso e eu vi isso em primeira mão", acrescentou Martin. "Percebi como eles me amam e o que fazem por mim. Mas eles sentem a responsabilidade de ter o campeão".

"Todos nós queremos vencer, mas para isso temos que aplicar uma estratégia e uma dinâmica de trabalho adequada".

Quando perguntado sobre a queda de desempenho da Aprilia na segunda metade da temporada de 2024, um problema recorrente nos últimos anos, Martin admitiu que também não tinha uma resposta clara.

"Este ano a Aprilia começou melhor do que nunca, mas é verdade que a partir de Aragón começou a cair. É muito complicado saber o que acontece quando você está do lado de fora".

"É muito difícil entender como você pode vencer em Austin vindo de trás, como Maverick fez, e em Jerez, logo depois, terminar mais de 11 segundos atrás", disse Martin.

